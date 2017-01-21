Мода/Шоппинг

Именно так считает большинство зрителей. Ким Кардашьян c сестрой Кендалл Дженнер играют в фильме «Восемь друзей Оушена» принимают участие в съемках.



В таком белье Кардашьян выглядела почти голой. Под красивым прозрачным платьем просвечивало белье телесного оттенка. Задавшись целью выглядеть прилично, Ким Кардашьян получила обратный эффект.

Люди на съемочной площадке напрягли зрение, чтобы понять что на ней надето. До сих пор многие мучаются догадками. Было ли на ней белье или нет? Было, отвечают очевидцы!

Новая интерпретация фильма «Восемь друзей Оушена» - ремейк знаменитых серий с Джорджем Клуни и Брэдом Питтом, но с участием женщин. В сценарий фильма введена сестру Оушена,героиня Сандры Баллок.

Она освободилась из тюрьмы и сколотила криминальную банду. Ее напарницами станут Кейт Бланшетт, Энн Хэтэуэй, Хелена Бонэм Картер, Дакота Фэннинг и Рианна.

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