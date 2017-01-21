Здесь интересно

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Сегодня открывается новый сезон рок-оперы «Преступление и наказание»
Постановку можно увидеть на сцене Московского театра мюзикла."
В 2016 году исполнилось 150 лет бессмертному роману Федора Достоевского "Преступление и наказание". Роман был закончен и впервые опубликован в "Русском вестнике" в конце 1866 года.
Рок-оперу поставил режиссер Андрей Кончаловскогий, музыка написана композитором Эдуардом Артемьевым.
Замысел о постановке у Кончаловского появился в 1979 году. Именно в том году он написал либретто по произведению Достоевского
Соавторами стал режиссер Марк Розовский и поэт Юрий Ряшенцев.
Авторы музыки к рок-опере - композитор Эдуард Артемьев и Сергей Шустицкий (новая редакция либретто).
Cам режиссер затрудняется определить жанр своего произведения. Что-то между рок-оперой, музыкальным спектаклем и мюзиклом. Это может быть оперой по причине сложного философского материала, который лег в основу спектакля. Но жанр по характеру постановки все-таки можно считать мюзиклом.какие деньги покупает банк тинао стоимость рекламы в газете монтаж шумозащитных экранов
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