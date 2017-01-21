Пройти до места назначения пассажиры смогут через соседние вестибюли.

С 22:00 пятницы, 20-23 января:

не функционирует северный вестибюль на станции "Тульская" (со стороны последнего вагона из центра). Проход открыт через южный вестибюль;

не функционирует северный вестибюль на станции "Севастопольская". Проход открыт через станцию "Каховская".

С 02:00 субботы, 21 января, 23 января:

закрыт южный вестибюль на станции "Бабушкинская" (со стороны последнего вагона из центра). Вход и выход – через северный вестибюль;

закрыт южный вестибюль на станции "Сходненская" (со стороны последнего вагона из центра). Вход и выход – через северный вестибюль.

Кроме того ограничения возникнут в работе станции "Третьяковская".

Вестибюль для пассажиров будет функционировать только частично.

метро метрополитен схема

мкц схема станций на карте, мкц метро схема метро мкц метрополитен, мкц москва

какие деньги покупает банк тинао стоимость рекламы в газете монтаж шумозащитных экранов