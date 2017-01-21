Начало в 15:30 мск.

Биатлон, женщины, масс-старт 21 января 2017: смотреть онлайн, трансляция по какому каналу?



В прямом эфире трансляцию женского масс-старта по биатлону 21 января 2017 покажет "Матч ТВ", а следить за гонкой онлайн можно на сайте канала. Начало в 16:30 мск.



Биатлон сегодня 21.01.2017, масс-старт, женщины. Смотреть онлайн.



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Биатлон: состав сборной России на масс-старт 21 января 2017 года у женщин

Сборную России по биатлону на масс-старте 21 января 2017 представят две "стреляющие лыжницы" - Татьяна Акимова и Ольга Подчуфарова. Они вошли в число 30 биатлонисток, которым выпала честь посоревноваться в этой дисциплине в Антхольце.

Биатлон, Кубок мира 2016-2017, женщины, масс-старт 21 января 2017: перед гонкой

Ранее представительницы сборной России участвовали в масс-старте на четвертом этапе Кубка мира по биатлону 2016-2017 в Оберхофе. Тогда лучшее время в нашей команде показала Татьяна Акимова, пришедшая к финишу 13-й. Победительницей того заезда стала чешка Габриэла Коукалова, немка Лаура Дальмайер заняла второе место, а еще одна представительница Чехии - Ева Пускарчикова - замкнула тройку лидеров.

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