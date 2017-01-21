Экономика
Курс доллара на 21 января 2017 года
ЦБ РФ официально объявил курс валюты. Прогноз на ближайшее время: cпециалисты обещают повышение курса доллара и евро на 21 января 2017."
Установленный Банком России официальный курс евро на 21
января 2017 составляет 63,72 руб., курс доллара на сегодня равен 59,66
руб.
Аналитические прогнозы:
Главный аналитик GLOBAL FX Сергей Мельников полагает, что рубль колеблется.
Заявление Игоря Шувалова о том, что покупка ЦБ валюты может возобновиться связано с тем, что cуществует необходимость пополнения резервов. Кроме того нужно корректировать курс валют.
Курс доллара перевалил за цифру 60. Аналитик считает, что дорогой рубль приводит к потере конкурентоспособности российских экспортеров на мировых рынках. Это способствует уменьшению поступлений в бюджет от реализации энергоресурсов.
Мельников высказал уверенность в том, что после встречи в Вене 22 января 2017 года контрольной группы ситуация станет более определенной.
Аналитик Forex Optimum Иван Капустянский уверен, что cтранам ОПЕК+ выгодно держать цены на текущих уровнях максимально долго. В противном случае может произойти конфликт со стороны "сланцевиков".
Для него очевидно, что цена за баррель нефти марки Brent составит 52,5 - 57 долларов.
О том, какой вклад (вклады) в банк выгодно делать сегодня, а
какой нет, как делать инвестиции аналитики расскажут в другом выпуске этой
рубрики.
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