Установленный Банком России официальный курс евро на 21 января 2017 составляет 63,72 руб., курс доллара на сегодня равен 59,66 руб.



Аналитические прогнозы:

Главный аналитик GLOBAL FX Сергей Мельников полагает, что рубль колеблется.

Заявление Игоря Шувалова о том, что покупка ЦБ валюты может возобновиться связано с тем, что cуществует необходимость пополнения резервов. Кроме того нужно корректировать курс валют.

Курс доллара перевалил за цифру 60. Аналитик считает, что дорогой рубль приводит к потере конкурентоспособности российских экспортеров на мировых рынках. Это способствует уменьшению поступлений в бюджет от реализации энергоресурсов.

Мельников высказал уверенность в том, что после встречи в Вене 22 января 2017 года контрольной группы ситуация станет более определенной.

Аналитик Forex Optimum Иван Капустянский уверен, что cтранам ОПЕК+ выгодно держать цены на текущих уровнях максимально долго. В противном случае может произойти конфликт со стороны "сланцевиков".

Для него очевидно, что цена за баррель нефти марки Brent составит 52,5 - 57 долларов.

О том, какой вклад (вклады) в банк выгодно делать сегодня, а какой нет, как делать инвестиции аналитики расскажут в другом выпуске этой рубрики.



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