На территории ВДНХ к весне 2018 года планируется открытие ландшафтного парка. Появятся новые места отдыха, маршруты «На территории ВДНХ планируется открытие ландшафтного парка, концепция которого разработана французским ландшафтным архитектором Мишелем Пена. Ввод парка в эксплуатацию запланирован на весну 2018 года», – отмечается в материале пресс-службы.

Согласно концепции, разработанной французским архитектором, предполагается разделение территории парка на пять природных зон, которые символизируют переход от дикой природы к культивированной руками человека и обеспечат постепенное погружение посетителей в разнообразие природы выставки: «Природа ботаническая», «Природа развлечений», «Природа дикая», «Природа культивируемая», «Природа наук и искусств».

На берегах Каменских прудов, в запрудной зоне, в окрестностях Мичуринского сада и Шереметьевской рощи появятся новые места отдыха и маршруты прогулок. На берегу пруда №3 появится пляж – настил округлой формы с сидениями и навесом, защищающим от прямых солнечных лучей. «Также в Ландшафтном парке ВДНХ будут созданы необычные ландшафтные аттракционы. Например, на глади пруда появится акватический сад.

Гости смогут гулять по понтонам, среди которых цветут экзотические водные растения. Другой пример – зеленый лабиринт в форме шахматной доски площадью более 1 тысячи квадратных метров. Его стены сформирует живая изгородь из деревьев и кустарников различных пород. Каждый участок, оформленный деревьями определенных пород, будет отвечать за одну из эмоций – радость, спокойствие, тревогу или восхищение», – пояснили в пресс-службе. Там также добавили, что в Шереметьевской дубраве планируется проложить прогулочные мостки на высоте нескольких метров.прогулок, а также необычные ландшафтные аттракционы: акватический сад и гигантский лабиринт в форме шахматной доски.

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