версия для печати

События

Два участка Северо-Восточной хорды откроют в этом году

Два участка Северо-Восточной хорды откроют в этом году

22 января 2017г., 02:31

Строительство двух участков Северо-Восточной хорды планируется завершить в этом году.

"

«Сейчас продолжаются активные работы на участке от Измайловского до Щелковского шоссе, где в сентябре прошлого года уже открылось движение по эстакаде на пересечении с Щербаковской улицей и на пересечении с Ткацкой улицей», – сказал заместитель мэра столицы по вопросам градостроительной политики Марат Хуснуллин.

По его словам, завершить работы на этом участке хорды планируется во втором квартале.

«Также до конца этого года будет построен участок Северо-Восточной хорды от шоссе Энтузиастов до Измайловского шоссе», – добавил Марат Хуснуллин.

Глава Стройкомплекса отметил, что основные работы по строительству Северо-Восточной хорды будут выполнены в следующем году. Полностью  магистраль будет готова в 2019 году.

какие деньги покупает банк тинао стоимость рекламы в газете монтаж шумозащитных экранов

← Предыдущая новость  |   Следующая новость →

Комментировать

Ранее в рубрике «События»:

Комментариев нет, Вы будете первым.

Москва-Инфо

   