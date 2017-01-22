«Сейчас продолжаются активные работы на участке от Измайловского до Щелковского шоссе, где в сентябре прошлого года уже открылось движение по эстакаде на пересечении с Щербаковской улицей и на пересечении с Ткацкой улицей», – сказал заместитель мэра столицы по вопросам градостроительной политики Марат Хуснуллин.



По его словам, завершить работы на этом участке хорды планируется во втором квартале.

«Также до конца этого года будет построен участок Северо-Восточной хорды от шоссе Энтузиастов до Измайловского шоссе», – добавил Марат Хуснуллин.



Глава Стройкомплекса отметил, что основные работы по строительству Северо-Восточной хорды будут выполнены в следующем году. Полностью магистраль будет готова в 2019 году.

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