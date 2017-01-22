Сейчас такой сервис действует только в одном центре – в Красносельском районе.

А с 1 февраля он появится уже в 10 – по одному в столичных округах. К центру в Красносельском районе (ЦАО) добавятся:

Останкинский и Марьина Роща (СВАО);

Дорогомилово (ЗАО);

Лефортово и Нижегородский (ЮВАО); Донской (ЮАО);

Беговой (САО); Покровское-Стрешнево (СЗАО);

Обручевский (ЮЗАО);

Восточное Измайлово (ВАО); Матушкино (ЗелАО).

Специалисты этих центров госуслуг примут документы на замену российского водительского удостоверения в случае окончания срока его действия, потери или хищения, смены реквизитов, а также оформят водительское удостоверение международного образца. Срок оформления и изготовления водительских прав – всего 5 календарных дней. Забрать готовый документ нужно будет также в центре госуслуг.

– Благодаря этому сервису в Москве станет больше точек, где можно будет заменить и получить права. Наши центры работают по удобному графику – 7 дней в неделю с 8.00 до 20.00 без обеда и выходных.

И что особенно важно, чтобы воспользоваться услугой, не обязательно жить в этих 10 районах. Заменить или получить права можно без привязки к месту регистрации в Москве, – прокомментировали в руководстве столичных центров госуслуг.

У столичных автомобилистов останется возможность получить или заменить водительское удостоверение, как и прежде, в ГИБДД. В дальнейшем планируется распространить сервис на все центры «Мои документы».

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