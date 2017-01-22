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С 1 февраля в Москве водительские права можно будет получить уже в 10 центрах госуслуг
Для удобства жителей «Мои Документы» увеличивают число центров госуслуг, где можно будет оформить водительские права."
Сейчас такой сервис действует только в одном центре – в Красносельском районе.
А с 1 февраля он появится уже в 10 – по одному в столичных округах. К центру в Красносельском районе (ЦАО) добавятся:
Останкинский и Марьина Роща (СВАО);
Дорогомилово (ЗАО);
Лефортово и Нижегородский (ЮВАО); Донской (ЮАО);
Беговой (САО); Покровское-Стрешнево (СЗАО);
Обручевский (ЮЗАО);
Восточное Измайлово (ВАО); Матушкино (ЗелАО).
Специалисты этих центров госуслуг примут документы на замену российского водительского удостоверения в случае окончания срока его действия, потери или хищения, смены реквизитов, а также оформят водительское удостоверение международного образца. Срок оформления и изготовления водительских прав – всего 5 календарных дней. Забрать готовый документ нужно будет также в центре госуслуг.
– Благодаря этому сервису в Москве станет больше точек, где можно будет заменить и получить права. Наши центры работают по удобному графику – 7 дней в неделю с 8.00 до 20.00 без обеда и выходных.
И что особенно важно, чтобы воспользоваться услугой, не обязательно жить в этих 10 районах. Заменить или получить права можно без привязки к месту регистрации в Москве, – прокомментировали в руководстве столичных центров госуслуг.
У столичных автомобилистов останется возможность получить или заменить водительское удостоверение, как и прежде, в ГИБДД. В дальнейшем планируется распространить сервис на все центры «Мои документы».какие деньги покупает банк тинао стоимость рекламы в газете монтаж шумозащитных экранов
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