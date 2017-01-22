ТАИНСТВО НЕДЕЛИ

Об этом 19 января сообщила пресс-служба столичного управления МЧС.



«В рамках крещенских купаний органами исполнительной власти Москвы совместно России по Москве для проведения обряда омовения были подготовлены 59 мест купания, в которых оборудована 61 майна и 10 купелей. По состоянию на 6:00 места для проведения обряда крещенского купания посетили 134 тысяч 780 человек, из них искупались 88 тысяч 881 человек», – отмечается в материале.

В Крещенскую ночь силами сотрудников ГУ МЧС России по Москве и органов исполнительной власти организованы все условия для безопасного купания. Каждое место организованного купания было оснащено специальными подходами с настилами на лед, безопасными спусками в воду, местами для обогрева и переодевания, пунктами горячего питья, освещением. В местах проведения купаний в Москве был развернут 121 пункт обогрева.

В обеспечении безопасности населения непосредственно в местах проведения крещенских купаний были задействованы порядка 770 сотрудников спасательного ведомства Москвы. Кроме того, было организовано дежурство нарядов полиции, бригад скорой медицинской помощи и добровольцев. Общая численность сил обеспечения безопасности Крещенских купаний составила около 2 тыс. 400 человек.

«Благодаря слаженным действиям служб города праздничные крещенские мероприятия прошли без происшествий», – заключили в пресс-службе.

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