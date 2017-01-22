ТЯЖБА НЕДЕЛИ

Заявление направлено на основании представления мирового судьи о проверке правомерности управления транспортными средствами. Информация о владении водительскими правами в нарушение законодательства была получена из судебного акта.

Багдасарян проходила по уголовному делу о гонках с полицией на внедорожнике сына замглавы «Лукойла» Руслана Шамсуарова, в рамках этого дела ей был назначен административный арест на 10 суток.



Кроме того, ее принудили к обязательным работам в качестве подсобного рабочего в ГБУ «Жилищник» района Сокол за неуплату штрафов и многочисленные нарушения правил дорожного движения. Уже в этом году сотрудники полиции насчитали у Багдасарян 55 неоплаченных штрафов , остановив ее в ночь на 6 января и проверив по базе данных.

Кроме того, по данным СМИ, Багдасарян достала медицинские документы о том, что ей противопоказано заниматься подобной деятельностью.

Багдасарян была привлечена к обязательным работам сроком на 595 часов, но приступила к ним спустя два дня после установленного законом срока.

13 января ее взяли под стражу в зале суда, приговорив к 15 суткам административного ареста.

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