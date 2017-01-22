РЕКОРД НЕДЕЛИ

Восток» в «Москва-Сити». Новая лифтовая шахта может претендовать на звание самой высокой в Европе: кабина лифта следует со второго подземного («минус второго») на 94-й этаж без пересадок. Грузопассажирский лифт поднимается на высоту 355 метров над землей со скоростью до 8 метров в секунду.

Интерьер входной группы выполнен по проекту архитектора Сергея Чобана. Потолок входной группы выполнен из нержавеющей стали из сделанных на заказ треугольных кассет: эта форма была выбрана как продолжение темы самой башни – треугольное сечение призм башен присутствует во многих элементах отделки. Специальным образом изогнутая поверхность металла при попадании солнечных лучей создает иллюзию колышущейся поверхности воды, а материал подчеркивает ощущение высоты и легкости. Полы выложены из черного кенийского мрамора, общая площадь холла составляет более 600 квадратных метров.

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