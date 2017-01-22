Московская жизнь
Детский зоопарк спешат отремонтировать
Детский зоопарк планируется открыть для посещения к лету следующего года. Об этом 20 января сообщил портал Стройкомплекса Москвы со ссылкой на генерального директора Московского зоопарка Светлана Акулова."
«Мы подготовили концепцию реконструкции Детского зоопарка,
уже объявлен конкурс на выбор подрядчика для проведения строительно-монтажных
работ», – сказала Светлана Акулова.
Главный инженер проекта Балтаз Гулдаев сообщил, что подрядчик должен быть выбран до апреля этого года. «Реконструкция Детского зоопарка займет не более года. Поэтому в конце первого квартала 2018 года, в крайнем случае – в мае следующего года Детский зоопарк будет открыт», – заверил Балтаз Гулдаев.
По его словам, стоимость работ составляет 346 млн рублей.
В Детском зоопарке будет создан информационно-образовательный центр для детей. Для этого реконструируют одну из старых построек.
По территории зоосада будут проложены четыре маршрута с различным временем прохождения. На каждом из них предусмотрены контактные зоны и интерактивная среда, где дети в игровой форме смогут узнать много интересного и полезного о животных. Все маршруты будут приспособлены для детей-инвалидов.
Также в Детском зоопарке высадят новые деревья, разместят
кафе и фонтаны. Кроме того, в ходе реконструкции здесь построят скалодром,
батут, качели, горки и домики для животных.
В Детском зоопарке также появится Авиарий – специальное пространство для максимально комфортного проживания птиц.
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