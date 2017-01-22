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Московская жизнь

Детский зоопарк спешат отремонтировать

Детский зоопарк спешат отремонтировать

22 января 2017г., 17:45

Детский зоопарк планируется открыть для посещения к лету следующего года. Об этом 20 января сообщил портал Стройкомплекса Москвы со ссылкой на генерального директора Московского зоопарка Светлана Акулова.

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«Мы подготовили концепцию реконструкции Детского зоопарка, уже объявлен конкурс на выбор подрядчика для проведения строительно-монтажных работ», – сказала Светлана Акулова.

Главный инженер проекта Балтаз Гулдаев сообщил, что подрядчик должен быть выбран до апреля этого года. «Реконструкция Детского зоопарка займет не более года. Поэтому в конце первого квартала 2018 года, в крайнем случае – в мае следующего года Детский зоопарк будет открыт», – заверил Балтаз Гулдаев.

По его словам, стоимость работ составляет 346 млн рублей.

В Детском зоопарке будет создан информационно-образовательный центр для детей. Для этого реконструируют одну из старых построек.

По территории зоосада будут проложены четыре маршрута с различным временем прохождения. На каждом из них предусмотрены контактные зоны и интерактивная среда, где дети в игровой форме смогут узнать много интересного и полезного о животных. Все маршруты будут приспособлены для детей-инвалидов.

Также в Детском зоопарке высадят новые деревья, разместят кафе и фонтаны. Кроме того, в ходе реконструкции здесь построят скалодром, батут, качели, горки и домики для животных.

В Детском зоопарке также появится Авиарий – специальное пространство для максимально комфортного проживания птиц.

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