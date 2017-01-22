«Московские библиотеки начали приобретать качественные российские бестселлеры – новинки, которые принесли их авторам литературные премии. В 441 читальне появилось в общей сложности более 8 тыс. таких книг. Для них выделили специальные стойки. В библиотеках в каждом районе стали доступны романы «Крепость» Петра Алешковского (лауреат «Русского букера – 2016»), «Зимняя дорога» Леонида Юзефовича и «Авиатор» Евгения Водолазкина («Большая книга – 2016»), «Ненастье» Алексея Иванова («Книга года – 2016»)», – отмечается в материале.

Всего в столичных библиотеках доступно 28 новинок-бестселлеров. В список вошел и зарубежный автор – московских читальнях появилась книга «Мои странные мысли» турецкого писателя, нобелевского лауреата Орхана Памука. В прошлом году он получил премию «Ясная Поляна» за лучшую зарубежную книгу XXI века.

С появлением очередных номинантов и лауреатов общероссийских литературных премий библиотечные фонды будут пополняться новинками.

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