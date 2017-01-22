Московская жизнь
Планетарий для влюбленных
Победители романтического конкурса проекта «Активный гражданин» смогут бесплатно посетить столичный планетарий в День всех влюбленных."
Об этом 19 января сообщил официальный портала Правительства
Москва.
«В День святого Валентина Московский планетарий смогут бесплатно посетить более 150 пар – пользователей проекта «Активный гражданин».
Влюбленные посмотрят фильм «Звезды о любви» на самом большом в Европе «космическом» куполе-экране диаметром 25 м и площадью 1000 кв. м. Условием мероприятия является победа в романтическом фотоконкурсе», – отмечается в материале.
Чтобы участвовать в конкурсе, нужно быть пользователем «Активного гражданина» и до 30 января разместить на своей странице в одной из социальных сетей романтическую фотографию со своим любимым человеком, добавив хештеги: #АктивныйГражданин, #ЛюблюАГ, #МосковскийПланетарий. После чего жюри выберет более 150 самых красивых снимков.
Подтверждением участия в акции будет сообщение в соцсети от официального представителя проекта «Активный гражданин» о том, что фотография участвует в конкурсе. Итоги конкурса будут опубликованы 2 февраля.какие деньги покупает банк тинао стоимость рекламы в газете монтаж шумозащитных экранов
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