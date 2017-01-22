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Московская жизнь

Елки сдали на переработку

Елки сдали на переработку

22 января 2017г., 18:00

Более 560 новогодних елок сдали на переработку москвичи в рамках акции «Елочный круговорот», которая проходила с 9 по 19

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Первоначально акция проводилась только в экоцентре на территории природно-исторического парка «Битцевский лес» до 15 января. По просьбам жителей ее срок продлили, количество пун-
ктов приема увеличилось до 13, они действовали практически на каждой особо охраняемой природной территории.

«Всего в ходе акции было собрано 565 новогодних деревьев.

Больше всего елок принесли в дирекцию природной территории «Долина реки Сетунь» (252 дерева), на втором месте – экоцентр «Битцевский лес» (185 елок), на третьем месте – дирекция
природной территории «Кузьминки-Люблино» (54 елки).

Все собранные ели отправлены на переработку», – уточнили в пресс-службе.

Переработанные в щепу ели используются для компостирования и производства почвогрунтов, а также для отсыпки дорожек и в вольерных комплексах, пояснили в департаменте.

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