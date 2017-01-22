Московская жизнь
Елки сдали на переработку
Более 560 новогодних елок сдали на переработку москвичи в рамках акции «Елочный круговорот», которая проходила с 9 по 19"
Первоначально акция проводилась только в экоцентре на
территории природно-исторического парка «Битцевский лес» до 15 января. По
просьбам жителей ее срок продлили, количество пун-
ктов приема увеличилось до 13, они действовали практически на каждой особо охраняемой природной территории.
«Всего в ходе акции было собрано 565 новогодних деревьев.
Больше всего елок принесли в дирекцию природной территории
«Долина реки Сетунь» (252 дерева), на втором месте – экоцентр «Битцевский лес»
(185 елок), на третьем месте – дирекция
природной территории «Кузьминки-Люблино» (54 елки).
Все собранные ели отправлены на переработку», – уточнили в пресс-службе.
Переработанные в щепу ели используются для компостирования и производства почвогрунтов, а также для отсыпки дорожек и в вольерных комплексах, пояснили в департаменте.какие деньги покупает банк тинао стоимость рекламы в газете монтаж шумозащитных экранов
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