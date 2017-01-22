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Афиша/Досуг

Донецкую набережную благоустроят

Донецкую набережную благоустроят

22 января 2017г., 18:12

Работы по благоустройству пешеходной набережной на Донецкой улице планируется начать летом этого года.

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«На новой набережной будут высажены деревья и кустарники, а также проложены пешеходные дорожки», – сказал президент группы-девелопера проекта Максим Гасиев.

Он отметил, что набережную соединят с Парком 800-летия Москвы. «Таким образом, мы получим полноценную зеленую зону отдыха», – добавил Максим Гасиев.

По его словам, благоустройство набережной планируется завершить в 2020 году.

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