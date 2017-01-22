В коллекциях Музея современной истории России хранятся экспонаты, связанные с культурой народов Советского Союза. Один из таких предметов – брошь под названием «гульяка» – нагрудное украшение туркменской женщины.

Брошь представляет собой круглую пластину из жёлтого металла, в центре которой – гравированное изображение цветка с шестью лепестками. В середине цветка – красный камень в оправе. По периметру броши – два ряда цветных камней круглой и овальной формы, между которыми вырезан орнамент. На обороте пластины – специальный замок для крепления на одежде.





Брошь, хранящаяся в нашем Музее, принадлежала Ирме Петровне Яунзем (1897-1975), известной певице, народной артистке РСФСР. В 1930-е годы в Ленинграде, при Академии наук, существовал этнографический отдел, в котором занимались исследованием и собиранием песенного фольклора. Зная интерес И.П. Яунзем к народной песне, ученые пригласили ее принять участие в фольклорной экспедиции по республикам Средней Азии и Казахстану.

Где бы ни бывала Ирма Яунзем, она всюду находила новые народные песни, которые включала в свой репертуар – он насчитывал несколько тысяч песен! Сувенир из Туркмении – брошь-гульяка была передана в дар нашему Музею самой певицей.

Старший научный сотрудник Музея современной истории России Алексей Остроухов

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