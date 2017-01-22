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Любовь до гроба

Как создать действительно крепкий союз?

О крепости любовных отношений мечтают многие люди. Но почему лишь единицы достигают поставленной цели? Они нашли именно «своих» вторых половинок? Или у них есть некий секрет, который сокрыт от остальных? Люди, которые смогли создать крепкие отношения, могут и сами не догадываться, что они такого сделали. Может быть, кому-то из них повезло найти именно «своих» вторых половинок. Но что такого они делают, из-за чего их союзы остаются крепкими?

Они хотят сохранить союз.

Трудно строить крепкие отношения, когда один из партнеров или оба не желают их сохранять.



Сталкиваясь с трудностями и проблемами, многие люди бегут от отношений. Надо кушать готовить – женщина начинает думать, что партнер – не ее мужчина. Женщина не занимается сексом по первому требованию – мужчина начинает искать любовницу. Появились серьезные проблемы, которые партнеры не могут разрешить, – каждый начинает задумываться над тем, чтобы разорвать отношения.

Если супруги (любящие люди) не заинтересованы в том, чтобы сохранить отношения друг с другом, тогда сам по себе союз не сохранится. И пока один из партнеров или оба пытаются обвинить других в своих бедах, находя отдушину в компании друзей, союз потихоньку будет распадаться.

Они заинтересованы друг в друге.

Некоторые это называют любовью. В данной статье назовем это более прямым текстом: партнеры заинтересованы в построении отношений только друг с другом. А за этим стоит готовность слушать мнение друг друга, стараться понимать, идти на уступки, искать компромиссы, не предавать, не делать больно, не искать замену и т. д. Когда человек заинтересован в том, чтобы иметь отношения именно со своим партнером, тогда готов делать все ради сохранности союза.

Часто слышатся истории о том, как люди изменяют друг другу, мужчины увлекаются компьютерными играми или уходят гулять с друзьями, а женщины увлекаются подружками или другими мужчинами. Пока люди так себя ведут, им не суждено построить крепких отношений. Они словно вставляют вилы в спины своих партнеров. Почему в таком случае их должны любить и быть рядом? Люди не понимают, как своими поступками, обидами, изменами и игнорированием разрушают отношения.

Это тот самый секрет крепких отношений: вы должны оба быть заинтересованы друг в друге (и ни в ком более) и в сохранности ваших отношений. Когда один или оба партнера не заинтересованы в этом, тогда отношения потихонечку разрушаются.

Стоит ли прощать измену?

Измена супруга может нарушить ход безоблачной ранее семейной жизни, привести к тому, что привычный мир женщины рухнет. Она может испытать целую гамму неизведанных ранее эмоций, наиболее сильными из которых будет жгучее чувство гнева и опустошающая боль, которая может не утихать долгое время. Стоит ли сохранять отношения после измены или лучшим вариантом всёже будет расставание?

В первую очередь вам необходимо успокоиться, ведь принятое в порыве чувств и эмоций решение может впоследствии оказаться неправильным, о чем вы в итоге будете долгое время сожалеть. Известие о том, муж завел любовницу, может надолго выбить вас из колеи, поэтому стоит дать себе необходимое количество времени для того, чтобы успокоиться. Отлично поможет в этом лучшая подруга или родители, перед которыми вы можете не скрывать своих эмоций. Если вас охватывает сильный гнев, попробуйте уйти подальше в лес и как следует покричать для того, чтобы избавиться от злости и принять впоследствии верное решение.

Если помимо общих обязательств, касающихся ваших детей, а также материального имущества, вас с супругом связывают нежные дружеские чувства и интрижка на стороне была всего лишь мимолетным увлечением, то имеет смысл подумать и вместе решить, как вы можете сохранить брак после измены. Стоит спокойно и честно обсудить, чего супругу не хватало в ваших взаимоотношениях, что необходимо исправить и улучшить. Вполне возможно, что из стройной красавицы вы уже давно превратились в унылое существо в стареньком домашнем халате, из ваших отношений совсем исчезла романтика, а темы разговоров вращаются исключительно вокруг проблем, связанных с детьми и домашним хозяйством. Следует предпринять решительные шаги и начать изменения, которые помогут в дальнейшем восстановить доверие в отношениях.

Не существует единственного верного и проверенного способа, как простить измену супруга. Для этого потребуется время, вам необходимо будет научиться заново доверять человеку и взять себе за правило не упоминать о совершенной ошибке им во время очередной ссоры.

Однако простить мужа за измену способна далеко не каждая. Вполне возможно, что ваш брак давным-давно исчерпал себя, а связь на стороне была последней каплей. Приняв решение о расставании, постарайтесь сделать это без выяснений отношений и некрасивых скандалов. Не стоит пытаться сохранить видимость брака ради детей, которые наверняка всё поймут, видя бесконечные скандалы родителей. Расстаться без взаимных претензий и обид могут только лишь по-настоящему зрелые личности.

Отстоять семью

Как удержать мужа?

Создать семью – это сложно, а удержать ее – еще сложней. По этому поводу существует множество дискуссий, и, чаще всего, женщинам дают советы, где она либо должна не быть собой, либо послать своего супруга и искать другого.

Да, другого, наверное, было бы проще и правильнее. Однако за годы совместной жизни наживается совместное имущество, дети, бизнес. Да, черт подери, и чувства есть! Как отпустить то, что уже укоренилось в сердце и в жизни?! Ни за что!

Подозрение на наличие соперницы. Конечно, такого лучше не допустить (о чем будет подробно рассказано чуть ниже). Но, если уже такое случилось, то проблему нужно искоренять (разумеется, что о киллерах и колдовстве никто говорить не собирается).

Итак, дорогие жены, как избавиться от возможной угрозы:



• истерики и сцены ревности – это толчок к любовнице, так как хищница обязательно воспользуется семейными раздорами, и будет притягивать чужого мужа своей легкостью и непринужденностью;

• невозмутимость и хорошее настроение – лучшие помощники женщины. Только представьте, он приходит с работы уставший, а его встречает жена с улыбкой, ужином;

• брачные ночи – это не обязаловка, смешанная с обыденностью. Мужчине важно получить не только физическое удовлетворение, но и почувствовать себя любимым и желанным.



При этом важно не быть навязчивой, что-то вроде «ну, возьмите меня». Кокетство и флирт со своим мужем придаст ему уверенности в себе. Страстная жена, что может быть лучше?!

Бывают моменты, когда к супруге уже утрачен интерес, а нежные чувства возникли к сопернице. Здесь уже, действительно, произошла беда, но умная женщина не запустит ситуацию настолько серьезно. Профилактические меры.

Станьте для него любовницей. В сексе между двумя нет ничего плохого, такими нас создала природа. Быть откровенной со своим мужчиной – это нормально. И в таких делах не нужно фальшивить. Притворству любовник может поверить несколько раз, потом это станет очевидным.

Домашняя работа – один из важных моментов. Логически подумать: кому понравится приходить в грязный дом? Или быть голодным целый вечер. Другое дело, если жена – деловая женщина или занята новорожденным.

На кухне должно пахнуть котлетами, а от девушки духами. Да-да, не смотря на всю занятость, важно уделять внимание и себе любимой. Когда барышня перестает замечать собственную персону, ее перестают замечать все.

Поэтому, главный козырь женщины состоит в том, что она женщина.

Чего точно делать нельзя?

Мужчины всегда остаются маленькими мальчиками. Их пугают проблемы. Не нужно их нагружать всевозможными глупостями, так как его заботы – это серьезно, а женские мелочи – это даже не второстепенное.

Конечно, это не значит, что его нужно оградить от всех проблем, и взвалить всю волокиту на себя. Нет, но преподносить любой нюанс необходимо как само собой, разумеется. Допустим, ребенок потерял интерес к школе, и мама самостоятельно не может воздействовать на ребенка. Ошибкой в такой ситуации является то, что большинство жен начинает об этом бесконечно рассказывать сразу, как муж переступил порог. Не так должно быть. Пусть он поест изначально. Потом в ходе непринужденной беседы его ставят перед фактом и дальше продолжают разговор. Естественно, что мужчина вернется к тому фрагменту, где речь шла об учебе, а вот это и есть ключевой момент.

Новый виток

Как вернуть отношениям былую нежность?

Раньше любимый мужчина осыпал вас цветами, дарил подарки без повода. Провожал на работу, заботливо поправляя ваш шарфик. Он завороженно смотрел в глаза, как в бесконечную вселенную, полную чудес и открытий. Но теперь ситуация изменилась в худшую сторону.

Мужчина часами с кем-то переписывается в телефоне, напрочь забыл о годовщине знакомства, его чувства к вам начали без повода угасать. В чем же проблема? Все было хорошо, такую женщину, как вы, днем с огнем не сыщешь: и раскована в постели, и хорошая хозяйка, и интересный собеседник. Почему же глаза любимого больше восторженно не светятся? Почему в них без причины угас былой интерес к вам?

Причина проста: мужчина вас разлюбил. Или вот-вот разлюбит. Вы ему приелись, как овсянка по утрам. Ему стало скучно осчастливливать своей любовью только одну женщину, и он подумывает о побеге.

Конечно, не стоит сразу думать, что возлюбленный переспал с половиной города или подарил каждой любовнице по норковой шубе. До фактической измены дело, может, и не дошло, но вот его чувства давно потеряли свою свежесть.

Мужчине стало с вами неинтересно. Что же сделать для того, чтобы оживить былую страсть и жаркую любовь? Как стать для мужчины самой желанной и красивой избранницей? Можно ли навсегда затмить конкуренток?

Для этого есть несколько способов.

1. Лишите вашего мужчину…себя. Хоть пару дней он должен обходиться без вашей помощи. Пусть сам гладит рубашки, готовит еду и ходит за покупками. Мы мало ценим то, что у нас есть, наивно полагая, что все эти блага будут в нашей жизни вечно. Лишив мужчину привычной комфортной жизни, можно продемонстрировать ему, что свою хранительницу домашнего очага нужно ценить.



2. Критически присмотритесь к себе. В магазине мы вряд ли купим обшарпанный залежалый товар. Точно так же и с женщинами: мужчина не будет ценить ту даму, которая выглядит, как ощипанная курица. Зачем посвящать стихи и дарить цветы той, которая их не заслуживает? Срочно возьмитесь за себя. Освежите маникюр, выкиньте дырявые колготки, приведите в порядок кожу. Особое внимание следует уделить нижнему белью: навсегда избавьтесь от застиранных панталон в горошек, приобретите красивый кружевной комплект.

3. Меняйтесь. Если мужчина заскучал, нужно привлечь его внимание позитивными изменениями в своей внешности. К примеру, радикально смените цвет волос.

4. Подумайте, какой вы были в самом начале отношений. Может, вы привлекали своего избранника задором, энергичностью, прекрасным чувством юмора. Если былой искорки уже нет, а в глазах не плещется радость, подумайте, куда она могла деться. Нелюбимая работа, приевшийся быт, жизненные неурядицы могли запросто вас превратить в убитую жизнью невеселую куклу. Таких мужчины не любят. Дайте себе слово найти того энергетического вампира, который высасывает из вас силы. Наполните вашу жизнь светом, и тогда мужчина забудет о других женщинах, ведь рядом с ним королева.

5. Решите раз и навсегда, а нужен ли вам вообще мужчина, который не способен зажечь в вас огонек страсти. Который смотрит на других, и не спешит заглянуть в ваши глаза, хотя они светятся искренней любовью и обожанием. Пожалуй, стоит найти такого избранника, который сам сделает вас счастливой.

Если мужчина собрался уходить, его мало что может остановить. Можно ухищряться и менять себя до неузнаваемости. Но таких радикальных шагов заслуживает только тот мужчина, на котором свет сошелся клином.

Не стоит изгаляться ради того, кто просто вытрет о вас ноги и бросит ради нового мимолетного романа. Пусть ищет других бесхарактерных дурочек.

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