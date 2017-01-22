В благополучной, обеспеченной семье приемный отец избивал детей – такова аргументация органов опеки и соцзащиты. Родители всячески отрицают обвинения в рукоприкладстве – и их поддерживает интернет-сообщество, многочисленные блогеры, которые по социальным сетям знают эту семью с наилучшей стороны. Под каждой крышей свои мыши, или дыма без огня не бывает – возможно, претенции органов опеки небезосновательны? Или все же изъятие детей из вполне благополучной семьи – одно из уродливых проявлений несовершенной системы ювенальной юстиции? Мнения интернет-пользователей, как это обычно бывает, разделяются.

КОММЕНТАРИИ:

Annatubten.livejournal.com

Я все-таки решила опубликовать фото той мамы, у которой 10 января в Москве (Зеленоград – это район Москвы) незаконно в течение получаса отобрали 10 детей – усыновленных, родных, приемных. Забрали из детсада, из школы, с елки. О своих детях Светлана говорит, не разделяя: «Это просто мои дети, и способ их появления в семье не имеет значения.» Публикую эти фото Светланы и ее детей – для пробуждения тех, кто по-прежнему тупо уверен, что истории с отобранием детей – это удел маргиналов, алкашей и наркоманов. Нет, дорогие мои. И попробуйте это осознать: незаметно вам навязали другие правила жизни, но не предупредили.

Супруги Дель с одним из своих детей.

prezident_ej

Не верю.

Откуда во-первых такое благополучие? Тут одного-двух не могут прокормить, а нам демонстрируют семью олигарха. И про два синячка тоже сомнительно. Сомневаюсь, что такие обеспеченные родители не смогут нанять хорошего адвоката, чтобы поиметь такую опеку. Ну или опеки у нас по стране такие разные. Ну и неплохо бы материал подкрепить какими-нить реальными бумажками, фамилиями, ответными действиями родителей.



mdv92

А Вы знаете про все синяки у своего ребенка?? У меня дочки, и я знала только «через один», а в половине случаев она и сама не могла объяснить, откуда.



rediski

Какой ужас. У мальчишки синяк! Блин, да это же пацаны, и в большинстве случаев родители вообще понятия не имеют, где он его добыл. Мало в садике или на детской площадке дети друг дружку лопатками по голове лупят? Редко прыгают на кровати? В школе ещё не то будет. З.Ы. Я бы проверил воспитателя в садике – с чего это он мальчиков раздевает и попы им рассматривает? Он что, штатный медик?



n1000001

Вероятно, кроме синяка были еще объяснения самого мальчика о причинах появления синяков

Masha Drits

Очень похоже. Мне думается, что опека того, денежку хотела поиметь. А сейчас уже не получится, сильно про историю раструбили.

(Anonymous)

Что за идиотские комментарии? Имена-фамилии семьи озвучены. Набираем в поиске Михаил Дель, читаем – генеральный директор питерской телекомпании Европа ТВ. Наживаются на детях? Что за бред?! Или им, как благополучной семье (возможно чуть более благополучной, чем средне-статистические семьи) надо было сосредоточится на покупке машин и недвижимости за границей, вместо помощи детям? За что их осуждают – что не махровые эгоисты, за то, что имея силы и средства помочь – спасают детей?! Не отмазываясь подарочками на НГ в ДД, а действительно помогая – забирая сложных детей, с минимальными шансами, дают им нормальную жизнь и будущее, спасая изломанные души!

Что ж только доходы считать? (озвученная сумма пособий, кстати, совсем не соответствует действительности: если это данные опеки по начислению средств, то где разница между начисленным и реально выплачиваемыми деньгами? В карманах у сотрудников соц. служб?)Привели бы тогда и расходы: на каждого инвалида есть специалисты и процедуры по реабилитации, репетиторы, у каждого из детей абонемент в фитнесс-центр (некоторым необходим регулярные занятия в бассейне, например, из-за проблем с опорно-двигательным аппаратом), часть детей возили на реабилитацию в другие страны (Израиль, Италия и т.п.).

Уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова встретилась со Свтеланой Дель.

Вся информация о семье доступна в соц.сетях – семья не скрывала свою жизнь. Света активный блогер и продвигала тему приемных семей, развенчивала мифы о проблемах с диагнозами (после общения с ней многие решились усыновить ребенка, в т.ч. с такими диагнозами как Синдром Дауна, ВИЧ, ДЦП и прочие), она тренер ШПР и консультировала будущие и настоящие приемные семьи по вопросам реабилитации и особенностей поведения таких детей.

Большинство из вас, брызжущих ядом в комментариях, за всю жизнь не сделало и сотой части того добра, которое эти люди делают ежедневно. Не для кошечек-собачек, а для людей! Для чужих детей, брошенных и родителями, и государством... Очнитесь, у вас совесть то есть?!

demidova28124

Синяк на попе получить очень просто: по полу разбрасываешь игрушки разной твердости, а потом на них же шлёпаешься попой с высоты своего роста. Для синяка хватает. У моей дочечки в свое время вся попа была в синяках и без всякого битья. И да, с большим подозрением посмотрела на нашу попу тетя доктор, которую мы вызвали по поводу перелома руки ...

wwwrebel

Мое мнение: отца пытаются прижать к ногтю за профессиональную деятельность. Кто и зачем – другой вопрос. Даже одного чужого ребенка принять в семью не так просто. Это вам не котенка подобрать. У людей была возможность и они решили потрудиться. Надеюсь, что у них все будет хорошо.

Masha Drits

А вот кстати интересный вопрос – почему из откровенно плохих условий детей не спешат забирать? Вот как-то странно у нас опека работает.

kkanub

Не верю. Регулярно появляются новости о том что у очередной многодетной идеальной матери злобные ювеналы отобрали N счастливых детей из-за того что такса писала на коврик в коридоре, увидели синяк на мизинце ноги, в доме не было молока на момент проверки... А потом через какое-то время вскрывается такой трэш и адище об этой семье, что волосы дыбом. Мое мнение – раз отобрали, значит было за что. И с учетом того, как сложно забрать детей даже у наркоманов, там был далеко не синяк на попе...

elverd

Ребенок сам сказал, что его избил приемный отец. И Вы очень верно подметили, почему эта женщина, получающая ЗАРПЛАТУ за воспитание приемных детей и кучу пособий, вдруг взяла и отдала ребенка в садик при том, что ее работа как раз таки заключается в заботе об этих детях??? Эту семью обвиняют в жестоком обращении, а они нам гаджеты показывают... Где логика? ...



Опека не станет делать таких заявлений, не имея документальных свидетельств. То есть, подтверждение медкомиссии имеется. Кроме того, утверждается, что вышеописанные персонажи не имели лекарств для детей, больных ВИЧ. Тех самых, дорогостоящих лекарств, на которые им выделялись ОГРОМНЫЕ деньги. Кузнецова, которую не заподозришь в излишней любви к «ювенальщине», ВСЕ ПОДТВЕРЖДАЕТ.

Елена Канышева

Какая же мерзость в комментариях... Зависть, желчь, злоба...

Маме желаю поскорее воссоединиться с детьми и выиграть суд против самодуров и моральную компенсацию, дабы не повадно было такие непотребства творить.

kasnum

+ опека не забирает детей из семьи без решения суда. Изымают таким образом если имелась реальная угроза жизни и здоровью детей. А изъяли их очень быстро подключая полицию. сейчас идёт расследование, нужно дождаться результатов. Слишком много визга «святая семья», нужно включать голову, а не эмоции.

Лора , мать 2х детей.

Поменьше во все эти заведения ходить нужно – и дет. сады, и опека и т.д., и пусть они вообще поменьше знают. Сейчас нужно хорошенько думать своей головой, страховаться вперед, детей при себе держать. Раньше было принято ребенка из дома только в сопровождении воспитателя выпускать – и правильно абсолютно, они же беспомощные, кто их защитит в случае чего. Говорят – а как же работа, а как образование? – А вот приходится задуматься, что важнее,и как быть – вопрос о судьбе детей того стоит.

Masha Drits

Бьют не только приемные, но и родные. У меня к таким соседям полиция за 5 лет чет ни разу не удосужилась приехать, хоть и вызывали неоднократно. А опеку так и вовсе никто в глаза не видел Так что про бедную-несчастную опеку, на которую все ополчились – ну вот неубедительно у вас. Если б работали они как положено, не было бы к ним такого отношения.



А где вы во всей этой истории педофилов увидели? Тут про условия содержания и жестокое обращение речь, а не про изнасилования.

(Anonymous)

Мы с мужем усыновили девочку 3 года назад, у нас также есть свои двое детей уже подростки, также планируем усыновить ещё одного ребёнка. Хочу сказать, мы не миллионеры, но мы можем дать любовь и заботу ещё нескольким детям. И мне очень жаль, что детей забирают из семьи не разобравшись. Есть семьи где родители наркоманы и дома нет ни грамма еды и их никак не могут забрать по каким-то причинам. Для чего мы живём? Или для кого? Задайте себе этот вопрос.

adel_ahuli

По поводу синяков, я дважды случайно подбивала себе глаз, один раз ручкой от сковороды, когда к духовке наклонялась посмотреть, а второй раз – снимая мониторные наушники после работы) окружающие косились, а муж подшучивал, что теперь все будут думать, будто он меня избивает) А на бедре или заднице синяк заработать, задев спросонья угол стола, это вообще проще простого. Не говоря о том, что в детстве синяки и ссадины со всех частей тела не сходили, приключения на эти части тела находила регулярно, как и все знакомые дети. Была бы тогда ювеналка, задолбались бы ее сотрудники происхождение каждой царапины расследовать.

Pambos Alexandrou

Какой все-таки ужас творится. Пока Путин не разберется лично, ничего не произойдет, видимо.

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