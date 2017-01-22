Экономика
Курс доллара на 22 января 2017 года
ЦБ РФ официально объявил курс валюты. Прогноз на ближайшее время: cпециалисты обещают повышение курса доллара и повышение курса евро на 22 января 2017."
Установленный Банком России официальный курс доллара на 20 января 2017 составляет 59,66 руб., курс евро на сегодня равен 63,72 руб.
Курс доллара в Сбербанке сегодня установлен
какие деньги покупает банк? 58,44 руб. при покупке
какие деньги можно продать дорого? 61,56 руб. при продаже банком
Аналитические прогнозы:
Главный экономист Альфа-Банка Наталья Орлова полагает, что курс доллара вырастет до 65 руб. Укрепление русского рубля кажется ей маловероятным.
Наталья Орлова убеждена, что РФ отрезана от глобальных рынков и валютная ликвидность банков ограничена. Кроме того эксперт считает, что любое объявление об увеличении расходов бюджета отрицательно отразится на ситуации с курсом рубля.
О том, какой вклад (вклады) в банк выгодно делать сегодня, а какой нет, как
делать инвестиции аналитики расскажут в другом выпуске этой рубрики.
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