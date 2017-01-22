Установленный Банком России официальный курс доллара на 20 января 2017 составляет 59,66 руб., курс евро на сегодня равен 63,72 руб.

Курс доллара в Сбербанке сегодня установлен

какие деньги покупает банк? 58,44 руб. при покупке

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Аналитические прогнозы:

Главный экономист Альфа-Банка Наталья Орлова полагает, что курс доллара вырастет до 65 руб. Укрепление русского рубля кажется ей маловероятным.

Наталья Орлова убеждена, что РФ отрезана от глобальных рынков и валютная ликвидность банков ограничена. Кроме того эксперт считает, что любое объявление об увеличении расходов бюджета отрицательно отразится на ситуации с курсом рубля.

О том, какой вклад (вклады) в банк выгодно делать сегодня, а какой нет, как делать инвестиции аналитики расскажут в другом выпуске этой рубрики.



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