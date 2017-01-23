Хоккей. НХЛ. Вашингтон — Каролина

24 января 2017 года, 03-00 МСК

«Вашингтон»

«Вашингтон» показывает просто невероятные результаты. Команда набрала в последних 15 матчах 26 очков из 30 возможных и не собирается останавливаться. После игры в «Далласе» у «Кэпиталс» было немного времени отдохнуть и теперь со свежими силами они постараются наказать «Каролину», дабы, наконец, выйти в единоличные лидеры НХЛ.

«Каролина»

«Харрикейнз» после неплохой серии из четырех побед потерпели два поражения от «Коламбуса» на выезде, а также были разгромлены «Пингвинами» дома со счетом 1:7. Теперь команда занимает лишь десятую строчку на Востоке, но у «Каролины» далеко еще не все потеряно.

Статистика и личные встречи

«Вашингтон» последние семь игр провел на тотал больше 4.5.

В матчах «Каролины» семь последних раз команды на двоих забивали не менее пяти шайб.

Между собой команды сыграли в этом сезоне 4 матча. Дважды были забито менее пяти шайб, а в ноябре и декабре «Каролина» и «Вашингтон» провели очень результативные встречи.

Прогноз

В последнее время «Вашингтон» регулярно играет на больше, хотя в начале сезона было все совсем наоборот. «Каролина» приедете достаточно мотивированная и по-спортивному злая, чтобы обыграть «Кэпиталс», но мы считаем, что надежнее будет поставить на тотал. Предлагаем Вашему вниманию ставку на тотал 4.5 больше.

Коэффициенты БК 1хСтавка:

Вашингтон – 1,81

Ничья — 4,10

Каролина – 4,04

хоккей лед лёд НХЛ КХЛ OK!.

какие деньги покупает банк тинао стоимость рекламы в газете монтаж шумозащитных экранов