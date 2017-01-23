Футбол. Португалия. Премьер-лига. 18-й тур. Шавиш – Насьональ

23 января 2017, 23:00 МСК

«Шавиш»

«Шавиш» проводит очень неплохой сезон. В элитном дивизионе команда появилась не так давно, однако успела уже зарекомендовать себя крепким орешком, особенно в кубках. В Кубке Португалии «отважные» уже успели оставить за бортом турнира «Порту» и лиссабонский «Спортинг», обыграв этих соперников как раз дома. В национальном чемпионате подопечные Жорже Симау идут на седьмой позиции, хотя могут еще побороться за путевку в Лигу Европы. От пятого места «Шавиш» отделяет всего четыре очка.

«Насьональ»

«Насьональ» уже давно вылетел из кубков, а в чемпионате занимает предпоследнее место. Команда проиграла три из четырех крайних матчей в чемпионате. Причем в соперниках были далеко не гранды – «Риу Аве», «Боавишта» и «Витория Сетубал». В гостях «Насьональ» играет очень слабо. В последних 12 выездных поединках команда проиграла десять раз.

Статистика и личные встречи

Два последние матчи между соперниками на поле «Шавиша» завершились вничью.

«Шавиш» обыграл «Насьональ» в матче первого круга в гостях со счетом 1:0.

Прогноз

«Шавиш» находится сейчас в хорошей игровой форме. Команда получила эмоциональный подъем после победы в минувший вторник над лиссабонским «Спортингом», что только должно придать уверенности. Считаем, что «отважные» обыграют в этом матче одного из аутсайдеров.

Коэффициенты БК 1хСтавка:

Шавиш — 2,12

Ничья — 3,24

Насьональ — 4,14

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