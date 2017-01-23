Cпорт
«Шавиш» – «Насьональ» 23 января 23:00 мск
В понедельник матчем между «Шавишем» и «Насьоналем» завершится 18-й тур в чемпионате Португалии. Пока что обе очные встречи между командами на поле «Шавиша» завершились вничью."
Футбол. Португалия. Премьер-лига. 18-й тур. Шавиш –
Насьональ
23 января 2017, 23:00 МСК
«Шавиш»
«Шавиш» проводит очень неплохой сезон. В элитном дивизионе команда появилась не так давно, однако успела уже зарекомендовать себя крепким орешком, особенно в кубках. В Кубке Португалии «отважные» уже успели оставить за бортом турнира «Порту» и лиссабонский «Спортинг», обыграв этих соперников как раз дома. В национальном чемпионате подопечные Жорже Симау идут на седьмой позиции, хотя могут еще побороться за путевку в Лигу Европы. От пятого места «Шавиш» отделяет всего четыре очка.
«Насьональ»
«Насьональ» уже давно вылетел из кубков, а в чемпионате занимает предпоследнее место. Команда проиграла три из четырех крайних матчей в чемпионате. Причем в соперниках были далеко не гранды – «Риу Аве», «Боавишта» и «Витория Сетубал». В гостях «Насьональ» играет очень слабо. В последних 12 выездных поединках команда проиграла десять раз.
Статистика и личные встречи
Два последние матчи между соперниками на поле «Шавиша» завершились вничью.
«Шавиш» обыграл «Насьональ» в матче первого круга в гостях со счетом 1:0.
Прогноз
«Шавиш» находится сейчас в хорошей игровой форме. Команда получила эмоциональный подъем после победы в минувший вторник над лиссабонским «Спортингом», что только должно придать уверенности. Считаем, что «отважные» обыграют в этом матче одного из аутсайдеров.
Коэффициенты БК 1хСтавка:
Шавиш — 2,12
Ничья — 3,24
Насьональ — 4,14
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