Футбол. Турция. Суперлига. 18-й тур. Аланьяспор – Бешикташ

23 января 2017, 20:00 МСК

«Аланьяспор»

«Аланьяспор», появившись в этом году в Суперлиге, пытается в ней закрепиться. После экватора команда идет на 14-м месте в турнирной таблице, всего в четырех пунктах от зоны вылета. Большей частью зачетные очки «Аланьяспор» добывает как раз дома. Из девяти домашних матчей новичок Суперлиги выиграл четыре, хотя действительно сильных команд подопечные Хусейна Калпара не обыгрывали. А вот соперникам из верхней части турнирной таблицы уступили: «Истамбулу» 0:5, «Бурсаспору» 0:2, «Коньяспору» 2:3. А в минувшем туре проиграли главному конкуренту в борьбе за прописку «Ризеспору» 2:3. Надо сказать, что для «Аланьяспор» поражение стало третьим за пять крайних туров.

«Бешикташ»

«Бешикташ» продолжает держаться в числе команд, которые ведут борьбу за прописку. Сейчас расстояние до первого «Истанбула» измеряется всего одним пунктом. На выезде «орлы» играют ничуть не хуже, чем дома. В девяти гостевых матчах действующий чемпион Турции одержал пять побед, трижды сыграл вничью и проиграл лишь однажды.

Статистика и личные встречи

«Бешикташ» обыграл «Аланьяспор» в матче первого круга со счетом 4:1.

«Бешикташ» на выезде в нынешнем чемпионате пропустил лишь шесть голов.

Только три из девяти гостевых встреч «Бешикташа» в нынешнем чемпионате были верховыми.

Прогноз

«Бешикташ» в нынешнем чемпионате не пропускал совсем в пяти из девяти гостевых матчей. Хотя и сам забивал не больше двух голов за игру. В предстоящем поединке «орлы» наверняка уделят больше времени обороне, так что забить хозяевам будет непросто. Хотя и гости, скорее всего, отличатся не более чем двумя-тремя точными ударами.

Коэффициенты БК 1хСтавка:

Аланьяспор — 7,50

Ничья — 4,40

Бешикташ — 1,47

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