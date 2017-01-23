КАН-2017. Групповой этап. Группа А. Камерун – Габон

22 января 2017 года, 22-00 МСК

Камерун

Камерунцы решили большинство своих проблем благодаря победе в последней встрече над сборной Гвинеи-Бисау. Проигрывая 0:1 по ходу матча, подопечные бельгийского наставника Бруса не бросили играть и сумели вырвать победу. Теперь номинальным хозяевам поля достаточно не проиграть в этой игре и они должны просто надежно сыграть от обороны.

Габон

Для фактических хозяев поля задача стоит намного более трудная. Габон сыграл обе своих встречи с одинаковым счётом 1:1 и сейчас имеет идентичное положение со своим главным конкурентом — сборной Буркина-Фасо. Для выхода из группы габонцам нужна победа и соседу по группе будет в этой ситуации намного легче воплотить желаемое в реальность.

Статистика и личные встречи

Эти сборные играли между собой шесть раз и ощутимое преимущество на стороне камерунцев. Шесть раз в восьми встречах им удалось победить Габон.

Прогноз

Несмотря на наличие в сборной Габона таких игроков как Обамеянг и сильную поддержку родных трибун, мы считаем, что сборной Камеруна удастся надежно сыграть от обороны и не допустить своего поражения. Причём обилия голов в этой встрече так же ждать не стоит, предлагаем Вам ставку на 1Х + ТМ 3,5

Коэффициенты БК 1хСтавка:

Камерун – 2,82

Ничья — 3,19

Габон – 2,78

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