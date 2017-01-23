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Прогноз. Хоккей. «Айлендерс» — «Филадельфия» 23 января 02:00 мск
В понедельник в Нью-Йорк приедет «Филадельфия». Команда находится в ужасной форме и раз за разом отдают очки соперникам."
Хоккей. НХЛ. Айлендерс — Филадельфия.
23 января 2017 года, 02-00 МСК
«Айлендерс»
«Айлы» начали наконец показывать хороший хоккей, но пока непонятно будет ли это стабильно или нет. В любом случае в пяти последних встречах «Островитяне» добыли восемь баллов и сейчас являются одной из лучших команд в лиге. На своём льду «Айлендерс» играют довольно сильно и регулярно набирают очки. Тренерский штаб делает особый упор именно на встречи в Нью-Йорке, потому что игра на выезде у Тавареса и компании пока не ладится.
«Филадельфия»
Гости продолжают своё падение и теперь они уже вылетели из первой восьмёрки. Команда проводит ужасный отрезок сезона и в последних 15 играх набрала лишь 9 очков. На выезде «Летчики» также играют очень и очень скромно, что не даёт им шансов на выход в плей-офф.
Статистика и личные
встречи
«Филадельфия» проиграла 9 последних матчей на выезде.
«Айлы» набрали 9 очков в пяти последних матчах на родной арене
Команды обмениваются обоюдными победами и даже «Филадельфия» побеждает чаще.
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