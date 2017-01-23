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Прогноз. Хоккей. «Спартак» – ЦСКА 23 января 19-30 мск
Поединок между «Спартаком» и ЦСКА можно назвать дерби исключительно по географическому принципу. Клубы-земляки уже давно не конкурируют друг с другом. Конечный результат в пользу армейцев вполне очевиден."
Хоккей. КХЛ. Регулярный чемпионат. «Спартак» – ЦСКА
23 января 2017 года, 19-30 МСК
«Спартак»
«Спартак» — вторая команда Запада, если смотреть с конца турнирной таблицы. Московской дружине остается формально доиграть этот сезон и уже дальше строить планы на будущий. Ведь неслучайно, в пассиве спартаковцев значатся восемь безнадежных поражений подряд. «Спартак» неудачно съездил на Урал, север России и в Казахстан, вчистую проиграл дома «Словану», и подытожил все крупным провалом на юге страны.
ЦСКА
ЦСКА – вторая команда Запада без всяких «если». Лидер из Питера опережает москвичей на четыре очка. В начале года столичные армейцы проиграли принципиальный поединок одноклубникам только в серии буллитов. После этого на классе обыграли гостей из Сибири. А в настоящем московском дерби с типичным футбольным счетом 1:0 уступили динамовцам.
Статистика и личные встречи
«Спартак» проиграл восемь матчей подряд и всегда пропускал не менее трех шайб. Четыре из пяти последних побед ЦСКА были с форой (-1,5).
В двух последних личных встречах армейцы выигрывали у земляков из «Спартака» с форой (-1,5).
Прогноз
ЦСКА продолжает погоню за СКА. В понедельник есть возможность положить в копилку дежурные очки. Армейцы забросят минимум три шайбы и больше одной не пропустят. Берем их победу с форой (-1,5).
Коэффициенты БК 1хСтавка:
Спартак – 5,95
Ничья – 5,30
ЦСКА – 1,48
хоккей лед лёд НХЛ КХЛ OK!.
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