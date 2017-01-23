Хоккей. КХЛ. Регулярный чемпионат. «Спартак» – ЦСКА

23 января 2017 года, 19-30 МСК

«Спартак»

«Спартак» — вторая команда Запада, если смотреть с конца турнирной таблицы. Московской дружине остается формально доиграть этот сезон и уже дальше строить планы на будущий. Ведь неслучайно, в пассиве спартаковцев значатся восемь безнадежных поражений подряд. «Спартак» неудачно съездил на Урал, север России и в Казахстан, вчистую проиграл дома «Словану», и подытожил все крупным провалом на юге страны.

ЦСКА

ЦСКА – вторая команда Запада без всяких «если». Лидер из Питера опережает москвичей на четыре очка. В начале года столичные армейцы проиграли принципиальный поединок одноклубникам только в серии буллитов. После этого на классе обыграли гостей из Сибири. А в настоящем московском дерби с типичным футбольным счетом 1:0 уступили динамовцам.

Статистика и личные встречи

«Спартак» проиграл восемь матчей подряд и всегда пропускал не менее трех шайб. Четыре из пяти последних побед ЦСКА были с форой (-1,5).

В двух последних личных встречах армейцы выигрывали у земляков из «Спартака» с форой (-1,5).

Прогноз

ЦСКА продолжает погоню за СКА. В понедельник есть возможность положить в копилку дежурные очки. Армейцы забросят минимум три шайбы и больше одной не пропустят. Берем их победу с форой (-1,5).

Коэффициенты БК 1хСтавка:

Спартак – 5,95

Ничья – 5,30

ЦСКА – 1,48

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