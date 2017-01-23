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Прогноз. Хоккей. «Оттава» — «Коламбус» 23 января 01:00 мск
В первом матче очередного игрового дня лучшей хоккейной лиги планеты сыграют «Сенаторс» и «Блю Джекетс». Не так давно канадцы выиграли матч у «Коламбуса» всухую 2:0."
Хоккей. НХЛ. «Оттава» — «Коламбус».
23 января 2017 года, 01-00 МСК
«Оттава»
«Сенаторы» набрали очень хороший ход и вернули себе место в верхней части турнирной таблицы конференции. Сейчас канадцы занимают шестую строчку на Востоке с 54 очками после 44 игр. «Оттава» в своих играх мало забивает и мало пропускает, делая упор на результат, а не зрелищность.
«Коламбус»
«Коламбус» уступил первую строку в конференции и лиге в целом «Вашингтону», который набрал великолепную форму. Накануне «Пиджаки» добились успеха в матче против «Каролины» (3:2). До этого дома «Жакеты» в сухую уступили как раз таки «Сенаторам» (0:2) и теперь попробуют обыграть их в Канаде. На данный момент команда наряду с «Вашингтоном» является самой малопропускающей и в ворота Бобровского в этом сезоне было забито всего 100 шайб.
Статистика и личные встречи
Последние четыре матча в Оттаве прошли на Тотал меньше 5.5
Довольно часто команды играют между собой не слишком результативно и последний матч это лишний раз подтвердил
Прогноз
Сейчас обе команды очень сильны, особенно в оборонительном плане, поэтому мы считаем, что обилия голов не будет и предлагаем поставить на Тотал меньше.
Коэффициенты БК Лига Ставок:
Оттава – 2,67
Ничья — 3,89
Коламбус – 2,39
хоккей лед лёд НХЛ КХЛ OK!.
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