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Прогноз. Хоккей. «Чикаго» — «Ванкувер» 23 января 03:30 мск

Прогноз. Хоккей. «Чикаго» — «Ванкувер» 23 января 03:30 мск

Тэги: хоккей, НХЛ, Ванкувер, Чикаго

http://www.vseprosport.ru/ 23 января 2017г., 02:22

Сегодня ночью в рамках регулярного сезона НХЛ пройдёт матч между "Чикаго" и "Ванкувером".

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Хоккей. НХЛ. «Чикаго» — «Ванкувер»
23 января 2017 года, 03-30 МСК

«Чикаго»
«Чикаго» лучше всех в лиге играет на своём льду. В активе команды 38 очков после 26 игр и как раз таки «Ванкувер» идёт на втором месте по этому показателю. День назад «Блэкхокс» на выезде обыграли «Бостон», а вот последний домашний матч, к сожалению, команда Тэйвза уступила «Миннесоте» (2:3).

«Ванкувер»
Канадцы крайне слабо играют на выезде. Всего 13 баллов в 21 встрече удалось набрать «Ванкуверу» в своих гостевых матчах. Тем не менее «Кэнакс» после нового года очень хороши и стали набирать очки практически в каждой игре. Команда продолжает борьбу за первую восьмёрку и сейчас «Касатки» занимают девятую позицию.

Статистика и личные встречи
«Чикаго» победил «Ванкувер» в четырёх из пяти последних матчах.

«Ванкувер» является худшей командой по игре в гостях.

«Чикаго» очень силён на «Юнайтед Центр» арене.

Прогноз
Несмотря на неплохую форму гостей, им вряд ли удастся что-то противопоставить мощному на своём льду «Чикаго». Мы считаем, что хозяева смогу победить и предлагаем ставку на победу первой в основное время матча.

Коэффициенты БК Лига Ставок:
Чикаго – 1,78
Ничья — 4,14
Ванкувер – 4,08

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