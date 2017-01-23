Хоккей. НХЛ. «Чикаго» — «Ванкувер»

23 января 2017 года, 03-30 МСК

«Чикаго»

«Чикаго» лучше всех в лиге играет на своём льду. В активе команды 38 очков после 26 игр и как раз таки «Ванкувер» идёт на втором месте по этому показателю. День назад «Блэкхокс» на выезде обыграли «Бостон», а вот последний домашний матч, к сожалению, команда Тэйвза уступила «Миннесоте» (2:3).

«Ванкувер»

Канадцы крайне слабо играют на выезде. Всего 13 баллов в 21 встрече удалось набрать «Ванкуверу» в своих гостевых матчах. Тем не менее «Кэнакс» после нового года очень хороши и стали набирать очки практически в каждой игре. Команда продолжает борьбу за первую восьмёрку и сейчас «Касатки» занимают девятую позицию.

Статистика и личные встречи

«Чикаго» победил «Ванкувер» в четырёх из пяти последних матчах.

«Ванкувер» является худшей командой по игре в гостях.

«Чикаго» очень силён на «Юнайтед Центр» арене.

Прогноз

Несмотря на неплохую форму гостей, им вряд ли удастся что-то противопоставить мощному на своём льду «Чикаго». Мы считаем, что хозяева смогу победить и предлагаем ставку на победу первой в основное время матча.

Коэффициенты БК Лига Ставок:

Чикаго – 1,78

Ничья — 4,14

Ванкувер – 4,08

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