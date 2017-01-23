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Прогноз. Хоккей. «Чикаго» — «Ванкувер» 23 января 03:30 мск
Сегодня ночью в рамках регулярного сезона НХЛ пройдёт матч между "Чикаго" и "Ванкувером"."
Хоккей. НХЛ. «Чикаго» — «Ванкувер»
23 января 2017 года, 03-30 МСК
«Чикаго»
«Чикаго» лучше всех в лиге играет на своём льду. В активе команды 38 очков после 26 игр и как раз таки «Ванкувер» идёт на втором месте по этому показателю. День назад «Блэкхокс» на выезде обыграли «Бостон», а вот последний домашний матч, к сожалению, команда Тэйвза уступила «Миннесоте» (2:3).
«Ванкувер»
Канадцы крайне слабо играют на выезде. Всего 13 баллов в 21 встрече удалось набрать «Ванкуверу» в своих гостевых матчах. Тем не менее «Кэнакс» после нового года очень хороши и стали набирать очки практически в каждой игре. Команда продолжает борьбу за первую восьмёрку и сейчас «Касатки» занимают девятую позицию.
Статистика и личные встречи
«Чикаго» победил «Ванкувер» в четырёх из пяти последних матчах.
«Ванкувер» является худшей командой по игре в гостях.
«Чикаго» очень силён на «Юнайтед Центр» арене.
Прогноз
Несмотря на неплохую форму гостей, им вряд ли удастся что-то противопоставить мощному на своём льду «Чикаго». Мы считаем, что хозяева смогу победить и предлагаем ставку на победу первой в основное время матча.
Коэффициенты БК Лига Ставок:
Чикаго – 1,78
Ничья — 4,14
Ванкувер – 4,08
хоккей лед лёд НХЛ КХЛ OK!.
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