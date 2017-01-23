Хоккей. КХЛ. Регулярный чемпионат. «Витязь» — «Салават Юлаев»

23 января 2017 года, 19-30 МСК

«Витязь»

«Витязь» продолжает борьбу за место в зоне плей-офф. Команда из Подольска занимает седьмую строчку на Западе, имея в активе 78 очков. Примерно такие же показатели еще у четырех клубов. Двое обязательно окажутся лишними. Вторую декаду января «витязи» отыграли на «отлично». Три очка привезли из Китая, дома одолели грозных казанских «барсов» и не оставили шансов тольяттинской «Ладе».

«Салават Юлаев»

Пятое место «Салавата» уже не такое надежное, как, допустим, месяц назад. Уфимцы крайне неудачно проводят последние матчи. За прошедшие тридцать дней СЮ одержал две победы и потерпел восемь различных поражений. К счастью для хоккеистов из Башкортостана, основной конкурент в лице челябинского «Трактора» играл не менее удручающе. Таким образом, «Салават» оказался на турнирном распутье: может еще поспорить с уральцами за четвертую перспективную позицию, может остаться «при своих» на пятой, а может произойти рокировка с «Барысом».

Статистика и личные встречи

В последних десяти матчах «Витязя» пять раз общий тотал составлял ровно пять шайб. В новом году СЮ пять раз подряд пробивал ТБ(5,5).

В трех последних личных встречах общий тотал не превышал три шайбы.

Прогноз

«Витязь» и «Салават» частенько играли в результативный хоккей. Предполагаем, что в понедельник подольские и уфимские хоккеисты сыграют значительно осторожнее и забросят на двоих меньше 5 шайб.

Коэффициенты БК 1хСтавка:

Витязь – 2,55

Ничья – 3,96

Салават Юлаев – 2,57

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