Экономика
Курс доллара на 23 января 2017 года
ЦБ РФ официально объявил курс валюты. Прогноз на ближайшее время: cпециалисты обещают повышение курса доллара и повышение курса евро на 23 января 2017."
Установленный ЦБ официальный курс доллара на 23 января 2017 составляет 59,67 руб., курс евро на сегодня равен 63,73 руб.
Курс доллара в Сбербанке сегодня установлен
какие деньги покупает банк? 58,91 руб. при покупке
какие деньги можно продать дорого? 61,09 руб. при продаже банком
Курс евро в Сбербанке сегодня установлен
какие деньги покупает банк? 62,83 руб. при покупке
какие деньги можно продать дорого? 61,56 руб. при продаже
банком
Аналитические прогнозы:
Глава Министерства экономического развития Максим Орешкин полагает, что колебания курса рубля будут слабыми и незначительными.
Эксперт обращает внимание на то, что политика Центробанка направлена на
стабилизацию курса рубля. Динамика не меняется. Курс рубля будет свободно и
непрерывно осуществлять свои колебания в незначительных пределах.
Волатильность уменьшится с течением времени.
О том, какой вклад (вклады) в банк выгодно делать сегодня, а какой нет, как
делать инвестиции аналитики расскажут в другом выпуске этой рубрики.
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