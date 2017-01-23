Установленный ЦБ официальный курс доллара на 23 января 2017 составляет 59,67 руб., курс евро на сегодня равен 63,73 руб.

Курс доллара в Сбербанке сегодня установлен

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Курс евро в Сбербанке сегодня установлен

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Аналитические прогнозы:

Глава Министерства экономического развития Максим Орешкин полагает, что колебания курса рубля будут слабыми и незначительными.

Эксперт обращает внимание на то, что политика Центробанка направлена на стабилизацию курса рубля. Динамика не меняется. Курс рубля будет свободно и непрерывно осуществлять свои колебания в незначительных пределах.

Волатильность уменьшится с течением времени.

О том, какой вклад (вклады) в банк выгодно делать сегодня, а какой нет, как делать инвестиции аналитики расскажут в другом выпуске этой рубрики.



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