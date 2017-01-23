Тема недели (Cамара Инфо)

Сегодня, 22 января, в Москве завершил свою работу XVI Съезд партии «Единая Россия». Член Совета Федерации Федерального Собрания РФ Дмитрий Азаров был последовательно избран в Генеральный совет, а затем и в Президиум Генерального совета партии «Единая Россия».

Ротация высшего и генерального советов «Единой России» стала самой обсуждаемой новостью состоявшегося на днях съезда партии. На место министров, известных депутатов и губернаторов в руководящие партийные органы были избраны секретари первичек, региональных отделений и предприниматели из несырьевого сектора экономики.

Новички откорректируют предлагаемую партией повестку, попытаются приблизить ее к проблемам регионов и малых городов, избавив ЕР от репутации партии чиновников.

Политика перестройки

В результате ротации, произведенной 6 февраля на XV съезде «Единой России», состав руководящих органов партии обновился на треть. Из генерального совета, который руководит политической деятельностью партии, разрабатывает проекты предвыборной программы и других основных документов, были выведены 52 человека. В том числе три губернатора и один мэр, пять чиновников региональных администраций, глава Федерального агентства по делам национальностей Игорь Баринов и глава Агентства по страхованию вкладов Юрий Исаев. Исключены 19 депутатов Госдумы и членов Совета Федерации, среди которых Виктор Заварзин, Игорь Игошин, Павел Крашенинников, Екатерина Лахова и Александр Хинштейн.

Прекращены полномочия 24 членов высшего совета ЕР — органа, определяющего стратегию развития партии. Среди отставников — чиновники правительства: вице-премьер Александр Хлопонин, министры Антон Силуанов и Дмитрий Ливанов, замминистра здравоохранения Татьяна Яковлева, бывший министр по развитию Дальнего Востока Виктор Ишаев. А также нынешние и бывшие руководители регионов: глава Республики Алтай Александр Бердников, семь бывших губернаторов, в том числе отрешенные от должности в связи с утратой доверия президента Николай Денин и Вячеслав Гайзер. C высшим советом распрощались и бывший руководитель департамента культуры Москвы Сергей Капков, и сенатор Вадим Тюльпанов, и несколько депутатов Госдумы.

«Единороссы хотят сказать: партия перестраивается, меняется, реагирует на новые вызовы», — считает председатель правления фонда «Петербургская политика» Леонид Давыдов. В генсовет на смену чиновникам и видным депутатам пришли 11 секретарей первичек, 19 секретарей региональных отделений, муниципальные чиновники, в частности, бывшая глава Ульяновска, руководитель региональной общественной приемной председателя партии Дмитрия Медведева Марина Беспалова, конфликтующая с губернатором. Им компанию составили глава крестьянско-фермерского хозяйства «Оскар» Татьяна Застрожникова, президент Ассоциации добытчиков минтая Герман Зверев, Герои России Игорь Станкевич и Максим Сураев.

«Партийный тренд опоры на первички призван избавить "Единую Россию" от имиджа партии начальников и продемонстрировать ее близость к народу, к земле», — говорит руководитель «Политической экспертной группы» Константин Калачев. И напоминает, что ротации предшествовала встреча Дмитрия Медведева с руководителями первичных отделений партии Москвы и Подмосковья.

Что касается высшего совета, то здесь воплотился второй тренд, отмечает Калачев: опора на предпринимателей, причем не из сырьевого сектора, а тех, кто призван помочь стране реализовать задачу импортозамещения и избавления от нефтегазовой зависимости. В высший совет вошли руководители компаний, а также представители организации малого и среднего бизнеса «Опора России». Кроме того, среди новичков — гендиректор «Аэрофлота» Виталий Савельев, телеведущие Первого канала Тимур Кизяков и Петр Толстой и главный редактор газеты «Культура» Елена Ямпольская.

«Все эти изменения подчинены одному — выборным целям. И все достаточно продуманно, как говорится, "в тему": и с коррупцией мы боремся, и с зависимостью от импорта, и неприкасаемых у нас нет. В итоге, по замыслу принимавших эти решения, у оппонентов "Единой России" останется меньше поводов для критики», — говорит Леонид Давыдов.

Между тем, отмечают политологи, каждая отставка — это знак, сигнал, послание определенным силам, хотя, конечно, опалой это не назовешь.

«Выведены неоднозначные фигуры, у которых испорчена репутация либо взаимоотношения с партией, а также засидевшиеся и переставшие быть полезными для нее. В то же время исключены медийные персоны: не будучи активными в партийной жизни, они — легкая мишень для критики. Это федеральные министры, например, — их бы демонизировали в первую очередь», — объясняет Константин Калачев.

Приближающиеся к народу

Высший и генеральный советы представляют партию общественности, принимают заявления по наиболее важным вопросам общественно-политической жизни страны, взаимодействует с органами государственной власти и местного самоуправления, партиями, общественными объединениями и иными организациями. По словам Калачева, новые люди — это лидеры общественного мнения в своих профессиональных группах или общественных средах, а также персоны, авторитетные в сложных для партии регионов. Эксперт ожидает, что благодаря «свежей крови» в партии могут возникнуть новые идеи и смыслы, новые темы, ранее остававшиеся за пределами дискуссии.

Леонид Давыдов придерживается схожего мнения: «У партии появятся новые предложения, актуальные для конкретных регионов. Избранные в генеральный и высший советы получат доступ к высшим функционерам партии и в определенной степени смогут влиять на принимаемые ими решения и на партийную повестку, а также на кадровую повестку у себя в регионах — для своих местных ячеек они становятся важными людьми».

Сами новички рассказали «Ленте.ру», что готовятся к встрече с секретарем генсовета ЕР Сергеем Неверовым, где обсудят стоящие перед ними задачи, прежде всего — праймериз перед выборами в Госдуму (назначены на 22 мая) и участие в разработке предвыборной программы.

Секретарь Магаданского регионального отделения Оксана Бондарь считает, что благодаря представителям первичных и региональных отделений работа над теми или иными проблемами будет более конкретной и точечной. «Укрепятся связи с регионами, муниципалитетами, в том числе удаленными малыми городами, и станут понятнее последствия решений, принимаемых генсоветом, — говорит она. — Например, возраст участников программы "Земский доктор" решено повысить до 50 лет, поскольку молодежь не очень активно идет в село. Кто обращает внимание руководства партии на такие моменты — люди, работающие на земле». Согласно уставу партии, решения генсовета принимаются большинством голосов от числа зарегистрированных на заседании его членов.

По словам Оксаны Бондарь, Магаданская область не была представлена в генсовете, поскольку два года назад ее губернатора Владимира Печеного перевели в высший совет. «Вместе с тем у нас достаточно много вопросов, которые, как мы надеемся, будут рассматриваться и на генсовете. Это все, что касается принятия на федеральном уровне важных для области законов, например, об особых экономических зонах», — отмечает она.

Секретарь Ярославского регионального отделения Илья Осипов сообщил «Ленте.ру», что он попал в генсовет вместе с секретарями, которые активно работали над положением о предварительном голосовании.

«На прошлых выборах в Госдуму ЕР набила много шишек в регионах, и одной из причин было отсутствие конкретики в обещаниях. У людей формируются завышенные ожидания, а потом наступает разочарование. Не надо обещать того, что не сделаешь, — уверен Осипов. — Кроме того, теперь, чтобы победить на выборах, недостаточно общаться с гражданами только через телевидение или вывешивать свои красивые фотографии на билбордах. Когда смотришь человеку в глаза, становится понятно, врет он или правду говорит».

Однако, отмечает он, состав высших партийных органов должен быть сбалансированным: нужны и люди с ресурсами, и люди «из народа».

Сергей Неверов 22 января был переизбран на должность секретаря обновленного генерального совета «Единой России».

Дина Ушакова

Источник: Самара, НИА

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