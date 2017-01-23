Cамарская жизнь

Впрочем, об особых своих надеждах, связанных с этим прискорбным для женщин США и Западной Европы обстоятельством, единороссы говорили только в кулуарах партийного форума.

С отчётным докладом, как и положено, выступил Дмитрий Медведев. Он назвал «Единую Россию» партией нового типа, хотя относительно новые типажи появились только в составе Высшего и Генерального советов.

«Наша партия - это не просто партия конституционного большинства, а без преувеличения, это правящая партия, главный политический ресурс президента нашей страны», - обрадовал Медведев собравшихся делегатов и гостей съезда.

Премьер-министр России призвал единороссов не поддаваться на провокации идеологических противников, которые будут использовать предстоящие в 2017 году выборные кампании в регионах для подготовки к выборам президента, продолжить реализацию старых и приступить к осуществлению новых партийных проектов. А именно - «Парки малых городов», «Местный дом культуры» и «Театры малых городов».

Николай Меркушкин впервые не вошёл в состав Высшего совета «Единой России». Правда, среди 90 членов этого партийного органа вновь нашлось место для депутата Самарской губернской думы, ректора СамГМУ Геннадия Котельникова.

В рамках ротации, по словам Сергея Неверова, из генсовета были выведены несколько глав регионов, показавших на минувших думских выборах результат за партию власти в подведомственных субъектах Федерации ниже среднего по стране. Вместе с Меркушкиным (50,77%) генсовет покинули губернатор Астраханской области Александр Жилкин (42,2%) и руководитель Мурманской области Марина Ковтун (41,9%). Вместо них избрали передовиков процентного производства - главу Крыма Сергея Аксенова (более 70%), губернатора Ростовской области Василия Голубева (58,79%) и главу Тамбовской области Александра Никитина (63,95%). При этом свои места в органе сохранили мэр Москвы Сергей Собянин (37,7%) и губернаторы Московской и Владимирской областей Андрей Воробьев и Светлана Орлова (около 45%).

Добавим, что изгнанный Меркушкиным из губернии в Совет Федерации экс-мэр Самары Дмитрий Азаров вошёл в состав Генерального совета партии власти.

Источник: Засекин.Ру

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