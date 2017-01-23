Личный бюджет
Банк «Сириус» лишен лицензии
ЦБ сделал сообщение о том, что в банком России отозвана лицензия с разрешением на право ведения дел у банка «Сириус»."
Риск размещения денежных сумм в активах не достаточно высокого качества «Сириус» оказался слишком велик.
Сибирский Банк „Сириус“ (ООО) после выполнения распоряжения
по созданию резервов, адекватных предполагаемым рискам, осознал необходимость
усиления профилактических мер по выявлению потенциально-несостоятельных
должников.
В результате исполнения требований надзорного органа по формированию резервов, адекватных принятым рискам, назрела необходимость усиления профилактических мер по выявлению потенциально-несостоятельных должников.
Лицензия была отозвана регулятором, поскольку руководство и собственники банка не предприняли необходимых шагов по нормализации его деятельности.
Перед этим событием ЦБ отозвал лицензию и у барнаульского Тальменка-банка.
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