Личный бюджет

Риск размещения денежных сумм в активах не достаточно высокого качества «Сириус» оказался слишком велик.

Сибирский Банк „Сириус“ (ООО) после выполнения распоряжения по созданию резервов, адекватных предполагаемым рискам, осознал необходимость усиления профилактических мер по выявлению потенциально-несостоятельных должников.



В результате исполнения требований надзорного органа по формированию резервов, адекватных принятым рискам, назрела необходимость усиления профилактических мер по выявлению потенциально-несостоятельных должников.

Лицензия была отозвана регулятором, поскольку руководство и собственники банка не предприняли необходимых шагов по нормализации его деятельности.

Перед этим событием ЦБ отозвал лицензию и у барнаульского Тальменка-банка.

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