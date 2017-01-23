Экономика
Курс евро на 23 января 2017 года
ЦБ РФ официально объявил курс валюты. Прогноз на ближайшее время: cпециалисты обещают повышение курса доллара и повышение курса евро на 23 января 2017."
Установленный Банком России официальный курс доллара на 23 января 2017 составляет 59,66 руб., курс евро на сегодня равен 63,72 руб.
Курс доллара в Сбербанке сегодня установлен
какие деньги покупает банк? 58,44 руб. при покупке
какие деньги можно продать дорого? 61,56руб. при продаже банком
Курс евро в Сбербанке сегодня установлен
какие деньги покупает банк? 62,30руб. при покупке
какие деньги можно продать дорого? 65,80руб. при продаже
банком
Аналитические прогнозы:
Финансовый аналитик Борис Белкин полагает, что колебания курса рубля будут.
На фоне того, что нефть стоит около 55 долларов за баррель в результате
встречи контрольной группы, после инаугурации американская валюта может
получить поддержку рубля.
Отмена санкций может произойти еще не скоро, объясняет аналитик. Пессимисты предрекают ее через 2-3 квартала, сдержаные оптимисты в 2018 году.
Поэтому все настроены делать деньги, что повышает деловую активность на рынке, в том числе российском.
О том, какой вклад (вклады) в банк выгодно делать сегодня, а какой нет, как
делать инвестиции аналитики расскажут в другом выпуске этой рубрики.
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