Установленный Банком России официальный курс доллара на 23 января 2017 составляет 59,66 руб., курс евро на сегодня равен 63,72 руб.

Курс доллара в Сбербанке сегодня установлен

какие деньги покупает банк? 58,44 руб. при покупке

какие деньги можно продать дорого? 61,56руб. при продаже банком

Курс евро в Сбербанке сегодня установлен

какие деньги покупает банк? 62,30руб. при покупке

какие деньги можно продать дорого? 65,80руб. при продаже банком



Аналитические прогнозы:

Финансовый аналитик Борис Белкин полагает, что колебания курса рубля будут.

На фоне того, что нефть стоит около 55 долларов за баррель в результате встречи контрольной группы, после инаугурации американская валюта может получить поддержку рубля.



Отмена санкций может произойти еще не скоро, объясняет аналитик. Пессимисты предрекают ее через 2-3 квартала, сдержаные оптимисты в 2018 году.

Поэтому все настроены делать деньги, что повышает деловую активность на рынке, в том числе российском.

О том, какой вклад (вклады) в банк выгодно делать сегодня, а какой нет, как делать инвестиции аналитики расскажут в другом выпуске этой рубрики.



USD/RUB, ЦБ РФ, курс, курс доллара на сегодня, курс евро на сегодня, курс рубля на сегодня, курс валют на сегодня, деньги, получить, купить, бесплатно, евро, доллар, рубль, OK!.

какие деньги покупает банк тинао стоимость рекламы в газете монтаж шумозащитных экранов