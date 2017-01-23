«Пилотный проект, в рамках которого на станциях «Выставочная» и «Котельники» установили специальные стойки для зарядки гаджетов, признан успешным и получил свое развитие.

После тщательного рассмотрения как технической, так и эстетической стороны вопроса, было принято решение разместить стойки в вестибюлях 30 станций московского метро.

Они оснащены 220-вольтовыми розетками и USB-портами», - отмечается в материале.

Стойки для зарядки гаджетов, помимо станций «Выставочная» и «Котельники» появились на станциях: «Митино», «Парк Победы», «Деловой центр», «Трубная», «Цветной бульвар», «Достоевская», «Дубровка», «Воробьевы горы», «Алма-Атинская», «Зябликово», «Борисово», «Варшавская», «Авиамоторная», «Новокосино», «Площадь Ильича», «Проспект Мира», «Маяковская», «Лесопарковая», «Пятницкое шоссе», «Волоколамская», «Мякинино», «Строгино», «Спартак», «Пролетарская», «Лермонтовский проспект», «Жулебино».

«На 16 станциях Московского центрального кольца (МЦК) также есть 24 брендированные панели для зарядки мобильных телефонов, планшетов и других гаджетов.

Помимо этого, USB-розетки будут и в вагонах поезда нового поколения «Москва», который начнет курсировать на Таганско-Краснопресненской линии уже в I квартале 2017 года», - заключили в пресс-службе.

какие деньги покупает банк тинао стоимость рекламы в газете монтаж шумозащитных экранов