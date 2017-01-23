Городские службы вывезли с улиц и дворов города 16,8 миллионов кубометров снега с октября 2016 года по 19 января 2017 года.



«С октября 2016 года по 19 января этого года в Москве выпало 199 см снега, в том числе в январе - 45 см, что значительно превышает среднегодовую норму. Вопросы, связанные с тем, как проходит в городе зимний период, были рассмотрены на оперативном совещании в правительстве Москвы. В частности, подсчитали, что за зиму городские службы вывезли с улиц и дворов 16,8 миллионов кубометров снега. На особом контроле коммунальщиков находится и своевременная очистка скатных кровель, выходов из подъездов, остановок общественного транспорта, железнодорожных платформ и подходов к станциям метро и МЦК, а также парковок», - сообщили в пресс-службе Правительства Москвы.



Постоянное внимание уделяется поддержанию работы лыжных трасс, катков с естественным и искусственным льдом и других объектов зимнего отдыха.

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