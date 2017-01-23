Образование/Карьера

Доступ к заданиям регионального этапа олимпиады имеет лишь ограниченный круг лиц, который определяется на уровне региона. Минобрнауки уже принимает меры по блокированию интернет-сайтов, на которых были незаконно выложены задания олимпиады по литературе.

Кроме того, в министерстве планируют в ближайшем будущем ужесточить правила проведения школьных олимпиад. В частности, для доступа к заданиям можно будет использовать только тот компьютер, за которым никто ранее не работал. На официальном сайте olymp.apkpro.ru доступ будет открыт за два часа до начала состязания, а ключи с ответами заданий станут известны лишь в час завершения олимпиады в Калининградской области.

"Механизм проведения Всероссийской школьной олимпиады отработан, он исключает возможность манипуляции и нацелен на выявление самых талантливых ребят", – заявил представитель пресс-службы ведомства. При возникновении подозрений работы победителей региональных этапов олимпиады дополнительно проверят специалисты центральных предметно-методических комиссий.

Всероссийская олимпиада школьников проходит в четыре этапа и включает 24 общеобразовательных дисциплины. Региональный этап олимпиады проводится ежегодно в январе и феврале.

Проблему утечки заданий школьных олимпиад стали широко обсуждать после того, как доцент кафедры гуманитарных наук НИУ "Высшая школа экономики" Сергей Волков сообщил в Facebook о том, что задания регионального этапа олимпиады по литературе просочились в Сеть за сутки до начала соревнования. По сведениям Волкова, утечка могла произойти в республике Марий Эл.

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