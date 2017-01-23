Строительство станций метро мелкого заложения обходится на 30% дешевле. Об этом 23 января сообщил портал Стройкомплекса Москвы со ссылкой на генерального директора АО «Мосметрострой» Сергея Жукова.



«При расширении линий Московского метрополитена предпочтение отдается строительству станций мелкого заложения. Это обусловлено экономическими показателями: такие станции на треть дешевле. Ведь чем глубже расположена станция, тем она сложнее, дороже и дольше строится, что, безусловно, отражается на материальных и производственных затратах», - рассказал Сергей Жуков.



Он также добавил, что метро в Москве строится небывалыми темпами. Поэтому решение перейти на открытый способ строительства, то есть строить станции мелкого заложения, целесообразно как с финансовой точки зрения, так и с учетом пожеланий москвичей, которые ожидают улучшения транспортной доступности.

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