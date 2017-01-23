Порядка 1,5 тысяч человек из 35 стран мира примут участие в международном шахматном фестивале Moscow Open, который пройдет с 27 января по 5 февраля. Об этом сообщила пресс-служба Департамента спорта и туризма Москвы.



«С 27 января по 5 февраля 2017 года в Российском государственном социальном университете пройдет крупнейший в Европе международный шахматный фестиваль Moscow Open. В нынешнем году ожидается, что участие в турнирах фестиваля примут порядка 1,5 человек из более чем 35 стран мира», - отмечается в материале.



В департаменте также отметили, что в ходе фестиваля состоятся турниры для мужчин, женщин, детей, инвалидов, студентов, любителей, ветеранов и женщин-ветеранов. «Во время фестиваля будут проводиться семинары ФИДЕ для судей, семинар для тренеров, семинар для учителей общеобразовательных учреждений», - добавили в пресс-службе.

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