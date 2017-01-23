Возможность посетить пять мероприятий из афиши «Активного гражданина» появится у 1,5-миллионного зарегистрировавшегося участника. Об этом 23 января сообщила пресс-служба проекта.



«По состоянию на 8:00 23 января 2017 года нас уже 1 миллион 491 тысяча 319 человек, поэтому имя «юбилейного» участника станет известно в ближайшей перспективе. Как обычно, данные статистики на главной странице нашего сайта автоматически будут обновляться ежедневно в 8:00. Юбилейного участника проекта ждет подарок: возможность в течение года вдвоем с близким человеком посетить пять любых мероприятий «Активного гражданина» из нашей богатой афиши мероприятий: например, репетицию Парада, Елку Мэра, театральный спектакль, спортивное соревнование», - отмечается в материале.



Учитываются только уникальные регистрации, 1,5-миллионным пользователем не сможет стать участник, который ранее был зарегистрирован в проекте.



«Вместе мы уже добились впечатляющих результатов: с начала работы проекта проведено более 1,9 тысяч голосований, собрано более 63 миллиона ваших мнений и уже реализовано более 1,2 тысяч решений горожан. С каждым воплощенным в жизнь решением город становится более современным, комфортным, чистым и зеленым», - заключили в пресс-службе.

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