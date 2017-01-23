Центры «Мои Документы» предлагают в помощь посетителям новые интерактивные инструкции, которые помогут сориентироваться в мире госуслуг. Об этом 23 января сообщила пресс – служба столичных госуслуг.



Инструкции размещены на сайте www.md.mos.ru. В них есть информация о том, какие документы потребуются для получения услуги, в какие сроки ее оказывают, какие госпошлины необходимо оплатить.



Сейчас интерактивных инструкций более 100, 48 из них разработаны в прошлом году. Они касаются самых востребованных услуг. Среди недавно добавленных – инструкции по регистрации рождения ребенка и оформлению пособий и социальных выплат.



Спланировать свой визит в «Мои Документы» помогут также графики средней загрузки по дням недели и часам, которые обновляются ежеквартально. Здесь особо выделены «часы пик» и периоды, когда центры наименее загружены. Это сделано специально для посетителей, чтобы они могли выбрать для себя удобное время для похода в центр. Графики средней загрузки легко найти. Они размещены на стендах в каждом центре «Мои Документы» и на сайте www.md.mos.ru.

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