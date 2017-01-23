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Происшествия

Возбуждено уголовное дело по поводу избиения подростка

Возбуждено уголовное дело по поводу избиения подростка

M24.ru 23 января 2017г., 14:46

Дело завели после избиения подростка на северо-западе столицы

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Столичные следователи СК завели дело после избиения 14-летнего подростка на северо-западе Москвы.

Дело заведено по статье "Умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью".

Вечером 19 января неизвестный в состоянии алкогольного опьянения возле ТЦ на Щукинской улице нанес 14-летнему мальчику не менее 10 ударов и скрылся. Ребенка доставили в медучреждение.

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