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Происшествия
Возбуждено уголовное дело по поводу избиения подростка
Дело завели после избиения подростка на северо-западе столицы"
Столичные следователи СК завели дело после избиения 14-летнего подростка на северо-западе Москвы.
Дело заведено по статье "Умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью".
Вечером 19 января неизвестный в состоянии алкогольного
опьянения возле ТЦ на Щукинской улице нанес 14-летнему мальчику не менее 10
ударов и скрылся. Ребенка доставили в медучреждение.
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