Личный бюджет

Пенсии неработающим пенсионерам проиндексируют на 5,4 процента с 1 февраля. Соответствующее постановление подписал премьер-министр РФ Дмитрий Медведев.

По словам Медведева, повышение пенсий будет соответствовать уровню инфляции прошлого года. На индексацию планируется потратить около 230 миллиардов рублей, предусмотренных в бюджете ПФР.

Как отметила вице-премьер РФ Ольга Голодец, повышенные выплату получат 31,4 миллиона неработающих пенсионеров.

Голодец также добавила, что в 2017 году средний размер пенсии в РФ достигнет 13,620 тысячи рублей. Сумма выплат превысит прожиточный минимум пенсионера примерно на 60 процентов.

Ранее министр труда и соцзащиты Максим Топилин заявлял, что реальные пенсии россиян будут снижаться в течение ближайших трех лет, несмотря на восстановление их индексации. Это связано с тем, что в 2016 году выплаты работающим пенсионерам не были проиндексированы. Гражданин получит пенсию в повышенном размере только при условии прекращения работы.

Индексация страховых пенсий неработающих пенсионеров отменили во втором полугодии 2016 года. Вместо этого граждане получили единовременную выплату в пять тысяч рублей.

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