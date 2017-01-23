Будем здоровы

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Cписок наркотических и психотропных веществ расширен
Премьер-министр Дмитрий Медведев подписал постановление, расширяющее перечень запрещенных к обороту наркотических и психотропных веществ."
В субботу, 21 января, стало известно, что правительство РФ
расширило список наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров,
оборот которых запрещен в нашей стране.
«Принятые решения будут способствовать совершенствованию госконтроля за оборотом новых видов наркотических средств», - говорится на сайте кабмина.
Расширение списка связано с появлением новых психоактивных веществ в ряде регионов России. Они относятся к синтетическим каннабиноидам.
«Подписанным постановлением эти психостимуляторы включены в перечень наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров», — сообщает правительство. Также изменены «значительный, крупный и особо крупный размеры наркотических средств» для соответствующих статей Уголовного кодекса.
В частности, в расширенный список попали синтетические каннабиоиды и психоактивное вещество 4-хлор-N-(1-фенэтилпиперидин-2-илиден) бензолсульфонамид.
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