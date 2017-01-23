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Путешествие

«День московского гида» отметят в столице до конца января

Фото: РИА Новости/Артем Житенев

«День московского гида» отметят в столице до конца января

Тэги: отдых, тур, туризм

Информационный Центр Правительства Москвы 23 января 2017г., 15:24

Городской праздник «День московского гида» планируют провести в Москве до конца марта 2017 года

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Городской праздник «День московского гида» планируют провести в Москве до конца марта 2017 года.

Об этом 23 января сообщила пресс – служба ведомства.

Праздник предстоит провести компании «АСТЛ», предложившей 20-процентное снижение контракта.

Согласно документации, подрядчику предстоит организовать праздник до конца марта 2017 года, разработав его концепцию. В числе активностей – мастер-классы для горожан, лекции для студентов профильных учебных заведений. В рамках праздника должна состояться II Международная конференция гидов и экскурсоводов.

Заказчиком процедуры выступает Департамент национальной политики, межрегиональных связей и туризма Москвы.

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