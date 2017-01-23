Путешествие

Городской праздник «День московского гида» планируют провести в Москве до конца марта 2017 года.

Об этом 23 января сообщила пресс – служба ведомства.



Праздник предстоит провести компании «АСТЛ», предложившей 20-процентное снижение контракта.



Согласно документации, подрядчику предстоит организовать праздник до конца марта 2017 года, разработав его концепцию. В числе активностей – мастер-классы для горожан, лекции для студентов профильных учебных заведений. В рамках праздника должна состояться II Международная конференция гидов и экскурсоводов.



Заказчиком процедуры выступает Департамент национальной политики, межрегиональных связей и туризма Москвы.

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