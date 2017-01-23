Хоккей. НХЛ. Рейнджерс — Лос-Анджелес

24 января 2017 года, 03-00 МСК

«Рейнджерс»

После трехматчевой серии из поражений «Рэйнджеры» наконец победили и сделали это дважды. Сначала в Канаде пал «Торонто» (2:5), а накануне «Нью-Йорк» провел очень тяжелый матч на выезде против «Детройта» (0:1 ОТ). В гостях команда играет здорово, а вот на «Мэдисон Сквер Гарден» возникают проблемы. За 23 игры всего 27 баллов на счету «Синерубашечников».

«Лос-Анджелес»

«Лос-Анджелес» поймал небольшой спад и уступил в трех последних играх. Тем самым «Кингз» пустили вперед «Ванкувер» и «Нэшвилл», которые сейчас играют достаточно сильно. Теперь «Королям» нужно возвращать свои позиции и для этого есть пару игр в запасе. Что касаемо состава, то из недавних потерь можно отметить отсутствие Дауда, участие которого находится под сомнением.

Статистика и личные встречи

«Лос-Анджелес» победил «Рейнджерс» в четырех из пяти последних матчах в Нью-Йорке.

В последних пяти встречах между командами «Кингз» уступили сопернику в основное время всего один раз.

«Рейнджеры» проиграли три последних матча дома, да и игра в Нью-Йорке у них не клеится в этом сезоне.

Прогноз

«Рейнджерс» накануне провели тяжелый матч против «Детройта», в то время как «Кингз» имели шанс отдохнуть и восстановить силы. «Лос-Анджелес» неплохо играет на выезде и сейчас очень мотивирован на победу. Мы считаем, что гости в этом матче не проиграют и предлагаем поставить на двойной шанс команды два.

Коэффициенты БК 1хСтавка:

Рейнджерс – 2,30

Ничья — 3,90

Лос-Анджелес – 2,83

хоккей лед лёд НХЛ КХЛ OK!.

какие деньги покупает банк тинао стоимость рекламы в газете монтаж шумозащитных экранов