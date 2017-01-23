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«Рейнджерс» — «Лос-Анджелес» 24 января 03:00 мск
24 января «Мэдисон Сквер Гарден» вновь откроет свои двери для любителей большого хоккея. На этот раз «Рейнджеры» постараются огорчить команду из Лос-Анджелеса."
Хоккей. НХЛ. Рейнджерс — Лос-Анджелес
24 января 2017 года, 03-00 МСК
«Рейнджерс»
После трехматчевой серии из поражений «Рэйнджеры» наконец победили и сделали это дважды. Сначала в Канаде пал «Торонто» (2:5), а накануне «Нью-Йорк» провел очень тяжелый матч на выезде против «Детройта» (0:1 ОТ). В гостях команда играет здорово, а вот на «Мэдисон Сквер Гарден» возникают проблемы. За 23 игры всего 27 баллов на счету «Синерубашечников».
«Лос-Анджелес»
«Лос-Анджелес» поймал небольшой спад и уступил в трех последних играх. Тем самым «Кингз» пустили вперед «Ванкувер» и «Нэшвилл», которые сейчас играют достаточно сильно. Теперь «Королям» нужно возвращать свои позиции и для этого есть пару игр в запасе. Что касаемо состава, то из недавних потерь можно отметить отсутствие Дауда, участие которого находится под сомнением.
Статистика и личные встречи
«Лос-Анджелес» победил «Рейнджерс» в четырех из пяти
последних матчах в Нью-Йорке.
В последних пяти встречах между командами «Кингз» уступили сопернику в основное время всего один раз.
«Рейнджеры» проиграли три последних матча дома, да и игра в Нью-Йорке у них не клеится в этом сезоне.
Прогноз
«Рейнджерс» накануне провели тяжелый матч против «Детройта», в то время как «Кингз» имели шанс отдохнуть и восстановить силы. «Лос-Анджелес» неплохо играет на выезде и сейчас очень мотивирован на победу. Мы считаем, что гости в этом матче не проиграют и предлагаем поставить на двойной шанс команды два.
Коэффициенты БК 1хСтавка:
Рейнджерс – 2,30
Ничья — 3,90
Лос-Анджелес – 2,83
хоккей лед лёд НХЛ КХЛ OK!.
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