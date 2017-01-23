Хоккей. НХЛ. Виннипег — Анахайм

24 января 2017 года, 03-00 МСК

«Виннипег»

«Джетс» после невыразительной игры с начала нового года победил в двух последних матчах «Аризону» (6:3) и «Сент-Луис». Теперь картина стала чуть лучше, но канадцы по-прежнему находятся в нижней части турнирной таблицы и ситуация очень сложная. Дома «Виннипег» играет чуть лучше, чем на выезде, а к имеющимся травмам добавилось повреждение Дрю Стаффорда, которое дополнительно ослабит атакующую линию.

«Анахайм»

«Дакс» проиграли в прошлой встрече «Миннесоте» (5:3) и теперь в Канаду едет очень злая команда. Подопечные Рэнди Карлайла в новом году играют очень прилично и продолжают борьбу за третье место в конференции с «Сан-Хосе» и «Чикаго». Очень беспокоит отсутствие Сильверберга, но если вчера он был в списке игроков, которые точно не сыграют, то сегодня уже есть шанс, на то, что Якоб примет участие в матче.

Статистика и личные встречи

«Анахайм» обыгрывал «Виннипег» в десяти из одиннадцати последних матчах.

Последние шесть матчей на «МТС Центр» арене остались за «Дакс».

«Утки» хороши на выезде. За 25 встреч они заработали 26 очков.

Прогноз

Несмотря на две победы «Виннипега» подряд, мы считаем, что гости должны победить в этой встрече. «Анахайм» сильнее и это одна из немногих команд в лиге, которая радует своей стабильностью. «Дакс» играют хорошо на любой арене и поэтому мы предлагаем Вам поставить против «Джетс» без Лайне на победу в матче второй.

Коэффициенты БК 1хСтавка:

Виннипег – 2,56

Ничья — 3,90

Анахайм – 2,52

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