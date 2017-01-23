Хоккей. НХЛ. Колорадо — Сан-Хосе

24 января 2017 года, 06-00 МСК

«Колорадо»

Для болельщиков «Колорадо» каждое заработанное командой очко стало большим праздником. Клуб потерял все шансы на выход в плей-офф и по сути просто доигрывает этот сезон. В обороне «Лавин» остается огромная брешь, из-за которой этот сезон был попросту провален. Ко всему снова испытывает проблемы с пахом Семен Варламов, поэтому ворота будет опять защищать Пикард.

«Сан-Хосе»

«Шаркс» пока что откатились на четвертую позицию, но у «Акул» есть два матча в запасе по отношению к «Анахайму». Победная серия команды равна уже четырем матчам кряду и как раз накануне она смогла одолеть «Лавин» в дополнительное время. На выезде подопечные Питера Дебура играют неплохо, занимая пятую строку в конференции по этому показателю.

Статистика и личные встречи

В последних пяти играх в Колорадо хозяева оказывались сильнее трижды.

«Сан-Хосе» выиграл три из пяти последних матча против «Лавин».

«Колорадо» — худшая команда лиги по игре на своем льду. За 22 матча «Эвеланш» набрали 11 баллов.

Прогноз

«Колорадо» не имеет никакой турнирной мотивации, поэтому для них все матчи проходят скорее в выставочном формате. «Шаркс» хороши и на ходу, им нужны очки для того, чтобы обойти уже «Анахайм», вернуть себе третье место в конференции и устремиться вдогонку за «Чикаго». Предлагаем ставку на победу гостей в основное время матча.

Коэффициенты БК 1хСтавка:

Колорадо – 3,96

Ничья — 4,14

Сан-Хосе – 1,82

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