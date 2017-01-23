Хоккей. КХЛ. «Йокерит» — «Барыс»

24 января 2017 года, 19-30 МСК

«Йокерит»

Ка это ни странно звучит, но обыгрывать в январе финскому «Йокериту» пока удается только одного соперника. За семь матчей месяца «джокеры» сыграли против питерского СКА дважды и одержали победы и дома, и в гостях. Но кроме армейцев обыграть больше никого не получалось, не так давно, например, были три проигрыша на Дальнем Востоке, до этого были неудачные домашние матчи с «Ладой» и «Северсталью». В таблице команда Юки Ялонена идет на восьмом месте Запада, обгоняя конкурентов из «Сочи» всего на одно очко.

«Барыс»

Положение «Барыса» в Восточной конференции более уверенное – идут подопечные Эдуарда Занковца шестыми и имеют игру в запасе. Отрыв от девятой строчки уже 10 очков, так что если «барсы» не бросят играть, то место в плей-офф им вполне по зубам. В январе команда играет с переменным успехом – четыре победы и три поражения, из последних результатов можно выделить домашнюю победу на «Салаватом» (4:3 ОТ) и выездной успех против «Кузни» (4:2).

Статистика и личные встречи

В Хельсинки команды встречались всего два раза, в обоих случаях «Йокерит» побеждал в основное время.

В гостях «Барыс» победил в четырех из пяти последних матчей.

«Йокерит» дома проиграл в трех из четырех недавних игр.

Прогноз

«Йокерит» дома не слишком результативен – средний показатель финнов составляет 4.5 шайбы за игру и на наш взгляд именно в подобном ключе может пройти и игра с «Барысом». Для «джокеров» матч сверхважен, рисковать в нем явно не стоит. «Барыс» более открытый клуб, но, например в трех из пяти последних выездов предлагаемый тотал команда не пробивала, да и в играх с финнами два последних мата принесли всего по две шайбы. Считаем, что и сейчас шесть раз огорчить друг друга команды не смогут.

Коэффициенты БК Лига Ставок:

Йокерит – 1,88

Ничья – 4,70

Барыс – 3,46

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