Хоккей. КХЛ. «Динамо» Мн – «Автомобилист»

24 января 2017 года, 19-30 МСК

«Динамо»

Минчане в Западной конференции сейчас шестые, но вполне могут улучшить свои показатели. В запасе у команды Крейга Вудкрофта над каждым из конкурентом есть две-три игры, да и 7 из 11 оставшихся игр регулярки «Динамо» проведет дома. В январе команда играет не слишком ровно и больше проигрывает, как случилось с «Амуром», ЦСКА, «Северсталью» и рижским «Динамо», победы пришли только в играх против СКА, «Адмирала» и «Куньлунь».

«Автомобилист»

«Автомобилисту», чтобы забраться в плей-офф, для начала необходимо отыграть шесть очков гандикапа у «Адмирала». Игра в запасе у команды Владимира Крикунова еще есть, но победы в последних играх клубу даются очень тяжело. В основное время удалось обыграть только «Спартак» и «Медвешчак», в овертайме был пройден «Трактор». Но в то же время были проигрыши от «Слована» и «Югры » в последнем домашнем матче.

Статистика и личные встречи

«Динамо» не проигрывает «Автомобилисту» три игры подряд, в двух последних были победы в основное время.

В Минске за шесть очных встреч «Автомобилист» набирал очки один раз.

«Динамо» — одна из худших команд чемпионата по игре дома, набрано за 23 игры всего 35 очков (8-4-2-8) при разнице шайб 58:54.

Прогноз

Конечно, «Динамо» дома смотрится не самым лучшим образом, но на наш взгляд пора бы команде Вудкрофта собраться и показать хороший результат. Времени на восстановление после дальневосточного выезда было достаточно, да и соперник не блещет стабильностью. Считаем. что в этом противостоянии ближе к победе будет «Динамо», которое традиционно очень удачно играет против «Автомобилиста».

Коэффициенты БК 1хСтавка:

Динамо – 1,84

Ничья – 4,54

Автомобилист – 3,70

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